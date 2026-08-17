'Lanternas': morte de protagonista no 1º episódio de série da DC choca fãs

Atenção! Este texto contém spoilers do primeiro episódio de "Lanternas", da HBO Max

O primeiro episódio de "Lanternas" terminou com uma revelação capaz de mudar completamente o rumo da série. Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler, aparece morto em 2026, dez anos depois dos acontecimentos que acompanham sua parceria com John Stewart, interpretado por Aaron Pierre. O corpo é encontrado congelado, com um ferimento de bala, e o anel do Lanterna Verde desapareceu.

A morte transforma a série em um mistério que John precisa solucionar. A trama principal acompanha os dois personagens em 2016, enquanto a linha temporal de 2026 mostra as consequências daquele período e coloca Stewart diante da investigação sobre o destino de seu antigo mentor.

Como Hal Jordan morre?

A estreia sugere que Hal morreu após ser baleado. Quando John encontra o corpo, ele está sentado em um banco de um campo de futebol, coberto pelo frio, com um disparo na cabeça. O anel de poder também não está em sua mão.

A ausência do anel é uma das principais pistas deixadas pelo episódio. Na mitologia dos Lanternas Verdes, o artefato possui um papel central na escolha de novos integrantes do Tropa, e a própria série já havia mostrado como um anel pode procurar um novo portador.

Por isso, a descoberta abre uma questão importante para a história: quem matou Hal e o que aconteceu com seu anel?

[SPOILERS] eu espero algum plot twist ou um desenrolar muito emocionante pra essa cena, pq o HAL JORDAN MORRER COM UM TIRO NA TESTA NO FRIO nao me agradou.#Lanterns pic.twitter.com/TAWHAkkCCV — dcnauta depressivo ꗞ (@dcnauta_depre) August 17, 2026

A morte já estava planejada

O criador da série, Damon Lindelof, explicou à Variety que a decisão de matar Hal logo na estreia fazia parte da estrutura da série. A escolha foi pensada para estabelecer as consequências da história desde o primeiro episódio e aumentar o peso emocional da investigação de John. "Se o suspense é o certo ou não, basicamente está nas mãos do público agora", brincou Lindelof.

A ideia também evita transformar a morte em uma simples surpresa gratuita. O acontecimento funciona como o ponto de partida para a investigação que conduz a narrativa de 2026, enquanto os episódios continuam explorando a relação entre Hal e John na linha temporal de 2016.

“Não apenas pela história e tudo mais, mas que ótima maneira de encerrar o primeiro episódio desta série”, disse Chandler, que interpreta Hal.

devastada com esse final do primeiro episódio de lanternas deus leva o rick flag sr e traz o hal jordan de volta pic.twitter.com/tIG5Hr0Lmp — ivy (@merasnixx) August 17, 2026

Hal ainda aparece na série?

A morte de Hal não significa que Kyle Chandler desapareça imediatamente de "Lanternas". A série utiliza diferentes períodos da história, permitindo que o ator continue aparecendo como Hal nos acontecimentos de 2016.

Além disso, a produção apresentou o chamado "Halogram", uma versão holográfica do personagem criada a partir de uma gravação. O recurso permite que Hal continue influenciando John mesmo depois dos acontecimentos de 2026.

Essa estrutura também explica por que a série consegue manter Chandler no centro da narrativa, mesmo depois da revelação feita no fim do episódio.

"A ideia de que haveria um verdadeiro envolvimento emocional era importante. Mas, mais importante ainda, esta é a história de um cara que não quer abrir mão do anel — e de um cara que quer o anel. E era importante para nós transmitir ao público que não íamos ter tudo sem precisar abrir mão de algo", diz Lindelof.

O mistério por trás do corpo

A produção deixou algumas perguntas em aberto. O corpo encontrado por John está sem o anel, e a identidade de quem atirou em Hal ainda não foi revelada.

A série também apresentou, durante o episódio, elementos ligados a espécies alienígenas capazes de reproduzir características humanas. Isso alimentou teorias, criadas por fãs, de que o corpo encontrado por John poderia ter alguma relação com a ameaça extraterrestre investigada pelos Lanternas.

🚨TEORIA Pra mim o Hal NÃO está morto Esse corpo é de um alien disfarçado dele O que mais faz essa teoria ter sentido é o fato do anel não estar com o Hal, e ele jamais morreria tão fácil assim, ainda mais sendo tão experiente Vamos ver se isso estará correto, lembrando que… https://t.co/WoVJ877a5s — Pedro - LANTERNAS NA HBO 💚 (@PedroDCnauta) August 17, 2026

A investigação começa justamente a partir dessas inconsistências. John precisa descobrir o que aconteceu com Hal, enquanto a história de 2016 revela aos poucos como o veterano Lanterna Verde chegou àquele ponto.

A escolha coloca John no centro da nova fase da história. O personagem começa como um recruta sendo treinado por Hal e passa a carregar a responsabilidade de descobrir o destino de seu mentor.

A série faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

É preciso assistir a outros filmes e séries antes?

Apesar de ser parte do DCU, a história da série foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.

Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir a "Superman" ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.

Já "Pacificador" amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.

Quando sai o segundo episódio de 'Lanternas'?

O segundo episódio de "Lanternas" vai ao ar no próximo domingo, 23, às 22h. A produção terá oito episódios, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

Confira o calendário:

Episódio 1: 16 de agosto de 2026

16 de agosto de 2026 Episódio 2: 23 de agosto de 2026

23 de agosto de 2026 Episódio 3: 30 de agosto de 2026

30 de agosto de 2026 Episódio 4: 6 de setembro de 2026

6 de setembro de 2026 Episódio 5: 13 de setembro de 2026

13 de setembro de 2026 Episódio 6: 20 de setembro de 2026

20 de setembro de 2026 Episódio 7: 27 de setembro de 2026

27 de setembro de 2026 Episódio 8 (final): 4 de outubro de 2026

Confira o trailer de 'Lanternas'