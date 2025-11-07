EUA se prepara para 'caos aéreo' com redução do número de voos

Centenas de milhares de viajantes enfrentam cancelamentos de voos nesta sexta-feira, 7, em todo os Estados Unidos, após o governo ordenar uma redução no tráfego aéreo por falta de pessoal decorrente da paralisação do governo americano, que já é a maior da história.

A medida afeta os principais aeroportos do país, incluindo os três de Nova York, os de Washington, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadélfia, Atlanta e Dallas.

Segundo a AFP, a American Airlines e a United Airlines anunciaram que reduzirão suas operações em 4% a partir desta sexta-feira e durante o fim de semana. Isso representa cerca de 220 voos cancelados por dia pela American e menos de 200 pela United.

Já a Delta Air Lines prevê cerca de 170 cancelamentos nesta sexta-feira entre suas quase 5.000 decolagens diárias.

Paralisação do governo dos EUA

O shutdown, o mais longo da história dos EUA, deixou sem salário dezenas de milhares de controladores de tráfego aéreo, agentes de segurança aeroportuária e outros trabalhadores federais, provocando uma grave escassez de pessoal no setor.

Na última quarta-feira, 5, o governo do presidente Donald Trump anunciou uma redução de 10% no número de voos em 40 aeroportos importantes a partir desta sexta, para reduzir a pressão e evitar acidentes.

Os cancelamentos se somam a longas filas nos controles de segurança, agravando o caos justamente no início da temporada mais movimentada de viagens do país, com a aproximação do Dia dos Veteranos e do Dia de Ação de Graças.

Cancelamento e reembolso

As companhias aéreas informaram que os passageiros poderão alterar suas viagens ou solicitar reembolso sem penalidade.

De acordo com a United, os cancelamentos se concentram em voos domésticos e regionais que não têm conexão com seus principais centros de operação, como Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark, San Francisco e Washington Dulles.

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou no fim de outubro que metade dos 30 maiores aeroportos dos EUA enfrenta falta de pessoal e que quase 80% dos controladores estão ausentes nos aeroportos de Nova York. Segundo o órgão, após 31 dias sem receber salário, os profissionais estão sob grande estresse e cansaço.

Os Estados Unidos registram, em média, 44 mil voos diários e transportam mais de 3 milhões de passageiros por dia, de acordo com a FAA.

*Com informações da AFP