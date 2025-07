Emmy Awards 2025: onde assistir às séries indicadas no streaming? Confira a lista

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas revelou, nesta terça-feira, 15, a lista de indicados ao Emmy 2025.

A cerimônia de premiação, que reconhece o melhor da televisão e do streaming, será realizada em Los Angeles, na Califórnia, no dia 14 de setembro, com a apresentação de Nate Bargatze.

Onde assistir aos principais indicados?

'O Estúdio' (AppleTV+)

Criada e estrelada por Seth Rogen, que interpreta um novo chefe de estúdio em Hollywood, a série promete ser uma das grandes sensações da temporada e chega com boas perspectivas para o Emmy 2025.

'O Urso' (Disney+)

Após conquistar o prêmio de melhor série de comédia em 2023, "O Urso" segue com força total na temporada de premiações deste ano. A série é estrelada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri.

'Hacks' (HBO Max)

Vencedora do Emmy de melhor série de comédia em 2024, "Hacks" tenta o bicampeonato. As atrizes Jean Smart e Hannah Einbinder são as protagonistas dessa produção aclamada pela crítica.

Abbott Elementary (Disney+)

Considerada um fenômeno da televisão americana, "Abbott Elementary" busca sua primeira vitória na principal categoria de séries após garantir diversos prêmios nos últimos anos, incluindo melhor atriz para Quinta Brunson.

'Only Murders in the Building' (Disney+)

Com destaque no SAG Awards 2025, a série de comédia estrelada por Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez e Meryl Streep segue com grandes expectativas para o Emmy 2025.

'Ninguém Quer' (Netflix)

A comédia romântica estrelada por Kristen Bell e Adam Brody foi um dos maiores sucessos de 2024.

'Falando a Real' (AppleTV+)

Com Harrison Ford e Jason Segel nos papéis principais, essa série de comédia com toques de drama promete ser uma das favoritas ao prêmio de melhor série.

'O que Fazemos nas Sombras' (Disney+)

A produção de vampiros dirigida por Taika Waititi segue encantando a crítica, mantendo-se relevante e competitiva na temporada de premiações.

'Ruptura' (AppleTV+)

Com direção e produção de Ben Stiller, e elenco estrelado por Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken, a série é uma das fortes candidatas na disputa de melhor série de drama.

'The Pitt' (HBO Max)

A série médica protagonizada por Noah Wyle, conhecido por seu papel em E.R. (1994-2009), conquistou destaque e agora está entre as indicadas ao Emmy.

'The White Lotus' (HBO Max)

A série de Mike White, que já havia sido indicada como série limitada, agora concorre como melhor série de drama, após uma temporada repleta de reviravoltas.

'The Last of Us' (HBO Max)

Embora a segunda temporada tenha dividido opiniões, a adaptação de The Last of Us continua forte na disputa de melhor série de drama no Emmy 2025.

'Slow Horses' (AppleTV+)

O thriller protagonizado por Gary Oldman também aparece entre os principais concorrentes.

'Andor' (Disney+)

A segunda temporada de "Andor" atraiu fãs de Star Wars e entusiastas de dramas com ação intensa, consolidando-se como uma das favoritas.

'A Diplomata' (Netflix)

Keri Russell brilha na série A Diplomata, que foi muito bem recebida pela crítica e está entre as indicadas do Emmy 2025.

'Paradise' (Disney+)

A série criada por Dan Fogelman, com James Marsden, Julianne Nicholson e Sterling K. Brown no elenco, surge como uma das apostas da plataforma de streaming.

'Adolescência' (Netflix)

A minissérie britânica "Adolescência" foi um grande sucesso e promete ser uma das mais comentadas nas próximas edições do Emmy.

'Pinguim' (HBO Max)

O spin-off de "Batman" estrelado por Colin Farrell, Cristin Milioti e Rhenzy Feliz conquistou o público com seu tom mais realista.

'Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais' (Netflix)

A minissérie baseada no caso real dos irmãos Lyle e Erik Menendez, condenados por matar seus pais, também gerou bastante repercussão.

'Morrendo por Sexo' (Disney+)

A série estrelada por Michelle Williams segue a jornada de uma mulher diagnosticada com câncer de mama, que decide explorar sua sexualidade após um divórcio.

'Black Mirror' (Netflix)

O aclamado fenômeno distópico da Netflix voltou a colecionar indicações, continuando a ser uma referência no gênero.

Veja a lista de indicados ao Emmy 2025

Melhor série dramática

Andor (Disney+)

A diplomata (Netflix)

The last of us (HBO)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO)

Ruptura (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Melhor série de comédia

Abbott Elementary (Disney+)

O urso (Disney+)

Hacks (HBO)

Ninguém quer (Netflix)

Only murders in the building (Disney+)

Falando a real (Apple TV+)

O estúdio (Apple TV+)

What we do in the shadows (Disney+)

Melhor série limitada ou minissérie

Adolescência (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Morrendo por sexo (Disney+)

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)

Pinguim (HBO)

Melhor ator em série dramática

Sterling K. Brown, de "Paradise" (Disney+)

Gary Oldman, de "Slow Horses" (Apple TV+)

Pedro Pascal, de "The Last of Us" (HBO)

Adam Scott, de "Ruptura" (Apple TV+)

Noah Wyle, de "The Pitt" (HBO)

Melhor atriz em série dramática

Kathy Bates, de "Matlock"

Sharon Horgan, de "Mal de família" (Apple TV+)

Britt Lower, de "Ruptura" (Apple TV+)

Bella Ramsey, de "The last of us" (HBO)

Keri Russell, de "A diplomata" (Netflix)

Melhor ator coadjuvante em série dramática

Zach Cherry, de "Ruptura" (Apple TV+)

Walton Goggins, de "The White Lotus" (HBO)

Jason Isaacs, de "The White Lotus" (HBO)

James Marsden, de Paradise (Disney+)

Sam Rockwell, de "The White Lotus" (HBO)

Tramell Tillman, de "Ruptura" (Apple TV+)

John Turturro, de "Ruptura" (Apple TV+)

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Patricia Arquette, de "Ruptura" (Apple TV+)

Carrie Coon, de "The White Lotus" (HBO)

Katherine LaNasa, de "The Pitt" (HBO)

Julianne Nicholson, de "Paradise" (Disney+)

Parker Posey, "The White Lotus" (HBO)

Natasha Rothwell, "The White Lotus" (HBO)

Aimee Lou Wood, de "The White Lotus" (HBO)

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, de "Ninguém quer" (Netflix)

Seth Rogen, de "O estúdio" (Apple TV+)

Jason Segel, de "Falando a real" (Apple TV+)

Martin Short, de "Only murders in the building" (Disney+)

Jeremy Allen White, de "O urso" (Disney+)

Melhor atriz em série de comédia

Uzo Aduba, de "Assassinato na Casa Branca" (Netflix)

Kristen Bell, de "Ninguém quer" (Netflix)

Quinta Brunson, de "Abbott Elementary" (Disney+)

Ayo Edebiri, de "O urso" (Disney+)

Jean Smart, de "Hacks" (HBO)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ike Barinholtz, "O estúdio" (Apple TV+)

Colman Domingo, de "As quatro estações" (Netflix)

Harrison Ford, "Falando a real" (Apple TV+)

Jeff Hiller, de "Alguém em algum lugar" (HBO)

Ebon Moss-Bachrach, de "O urso" (Disney+)

Michael Urie, "Falando a real" (Apple TV+)

Bowen Yang, de "Saturday Night Live"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colon-Zayas, de "O urso" (Disney+)

Hannah Einbinder, de "Hacks" (HBO)

Kathryn Hahn, de "O estúdio" (Apple TV+)

Janelle James, de "Abbott Elementary" (Disney+)

Catherine O’Hara, de "O estúdio" (Apple TV+)

Sheryl Lee Ralph, de "Abbott Elementary" (Disney+)

Jessica Williams, de "Falando a real" (Apple TV+)

Melhor ator em série limitada ou minissérie

Colin Farrell, de "Pinguim" (HBO)

Stephen Graham, de "Adolescência" (Netflix)

Jake Gyllenhaal, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)

Brian Tyree Henry, de "Ladrões de drogas" (Apple TV+)

Cooper Koch, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)

Melhor atriz em série limitada ou minissérie

Cate Blanchett, de "Disclaimer" (Apple TV+)

Meghann Fahy, de "Sereias" (Netflix)

Rashida Jones, de "Black Mirror" (Netflix)

Cristin Milioti, de "Pinguim" (HBO)

Michelle Williams, de "Morrendo por sexo" (Disney+)

Melhor ator coadjuvante em série limitada ou minissérie

Javier Bardem, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)

Bill Camp, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)

Owen Cooper, de "Adolescência" (Netflix)

Rob Delaney, de "Morrendo por sexo" (Disney+)

Peter Sarsgaard, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)

Ashley Walter, de "Adolescência" (Netflix)

Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou minissérie

Erin Doherty, de "Adolescência" (Netflix)

Ruth Negga, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)

Deirdre O'Connell, de "Pinguim" (HBO)

Chlöe Sevigny, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)

Jenny Slate, de "Morrendo por sexo (Disney+)

Christine Tremarco, de "Adolescência" (Netflix)

Melhor ator convidado em série dramática

Giancarlo Esposito, de "The boys" (Prime video)

Scott Glenn, de "The White Lotus" (HBO)

Shawn Hatosy, de "The Pitt" (HBO)

Joe Pantoliano, de "The last of us" (HBO)

Forest Whitaker, de "Andor" (Disney+)

Jeffrey Wright, de "The last of us" (HBO)

Melhor atriz convidada em série dramática

Jane Alexander, de "Ruptura" (Apple TV+)

Gwendoline Christie, de "Ruptura" (Apple TV+)

Kaitlyn Dever, de "The last of us" (HBO)

Cherry Jones, de "The handmaid´s tale" (Paramount+)

Catherine O'Hara, de "The last of us" (HBO)

Merritt Wever, de "Ruptura" (Apple TV+)

Melhor ator convidado em série de comédia

Jon Bernthal, de "O urso" (Disney+)

Bryan Cranston, de "O estúdio" (Apple TV+)

Dave Franco, de "O estúdio" (Apple TV+)

Ron Howard, de "O estúdio" (Apple TV+)

Anthony Mackie, de "O estúdio" (Apple TV+)

Martin Scorsese, de "O estúdio" (Apple TV+)

Melhor atriz convidada em série de comédia

Olivia Colman, de"O urso" (Disney+)

Jamie Lee Curtis, de "O urso" (Disney+)

Cynthia Erivo, de "Poker face"

Robby Hoffman, de "Hack" (HBO)

Zoë Kravitz, de "O estúdio" (Apple TV+)

Julianne Nicholson, de "Hacks" (HBO)

Melhor Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

The Late Show With Stephen Colbert

Melhor reality show