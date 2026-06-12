Sydney Sweeney diz que público julgou Cassie de forma errada em 'Euphoria'

Sydney Sweeney acredita que muitos espectadores interpretaram Cassie Howard de maneira equivocada ao longo de "Euphoria". Em entrevista à revista Variety, a atriz afirmou que a personagem costuma ser julgada apenas por suas atitudes mais controversas, sem que o público considere as motivações emocionais por trás de suas decisões.

Atriz concorda com rumo tomado pela personagem

Segundo Sweeney, Cassie sempre foi uma jovem desesperada por amor, atenção e validação. Para a atriz, esse traço esteve presente desde as primeiras temporadas e continuou guiando suas escolhas na terceira e última fase da série. Ela ressaltou que não concorda necessariamente com as atitudes da personagem, mas considera importante entendê-las dentro da narrativa.

"Acho que, infelizmente, ela não sabe o que é amor. Acho que ela teve um péssimo exemplo com o pai. Ela não cresceu com a noção do que é um relacionamento saudável ou uma versão saudável do amor", comenta a atriz. "Depois, durante o ensino médio, ela é tratada terrivelmente pelos garotos — ela é apenas um pedaço de carne, um objeto simbólico. Ela aprende que tudo o que eles querem dela é o seu corpo, então isso cria um elemento de falta de autoestima e de busca por qualidades nos garotos, porque eles não buscam as qualidades certas nela", reflete.

A terceira temporada de "Euphoria" gerou forte repercussão ao apresentar uma trama ainda mais ousada para Cassie. Entre os elementos que mais chamaram atenção esteve a criação de conteúdo adulto pela personagem em uma plataforma semelhante ao OnlyFans, algo que dividiu fãs e críticos. Sweeney afirmou que o arco fazia sentido para a trajetória de Cassie justamente por explorar sua necessidade constante de reconhecimento e aprovação.

"Ela vai destruir tudo ao seu redor para ficar famosa, mesmo que isso a destrua completamente. Ela realmente quer amor e quer ser admirada. Ela consegue isso da maneira errada? Sim. Mas foi uma forma divertida e criativa de mostrar o momento que a Cassie estava vivendo", relata Sweeney.

Bastidores da produção

Para a Vanity Fair, a atriz revelou alguns bastidores curiosos da produção. Ela contou que chegou a fazer aulas de pole dance para uma sequência que acabou sendo removida da versão final da temporada. Na cena, Cassie visitaria um clube de striptease ao lado de Maddy e acabaria se apresentando no palco após beber demais. Apesar de ter ficado de fora da série, Sweeney espera que o material seja divulgado futuramente como conteúdo extra.

Por fim, a atriz destacou que interpretar Cassie foi uma das experiências mais importantes de sua carreira. Segundo ela, a personagem lhe permitiu explorar emoções complexas e assumir riscos criativos que influenciarão seus próximos trabalhos. Sweeney afirmou que pretende levar essa mesma liberdade artística para os futuros projetos que desenvolverá como atriz, produtora e diretora.