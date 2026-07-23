Anitta lança hoje 'EQUILIBRIVM II' hoje; veja as participações, conceito e tracklist

A cantora Anitta lança nesta quinta-feira, 23, às 21h, "EQUILIBRIVM II", segunda parte de seu mais recente projeto de estúdio. O álbum reúne 17 faixas inéditas e aposta em encontros inéditos com alguns dos maiores nomes da música brasileira, consolidando uma fase marcada pela diversidade de ritmos e parcerias.

Um álbum construído em colaboração

Desde o anúncio do projeto, Anitta deixou claro que "EQUILIBRIVM II" segue a proposta apresentada na primeira parte do álbum: criar músicas a partir de encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações.

Segundo a cantora, todo o disco foi composto e produzido em seu estúdio caseiro, em um ambiente colaborativo que reuniu músicos convidados durante o processo criativo. A ideia foi transformar essas trocas em parte da identidade do projeto.

Participações especiais

Entre os destaques do álbum estão nomes consagrados da música brasileira. Maria Bethânia participa da faixa "Ogum Me Rodeia", ao lado de Letícia Fialho. Alceu Valença divide os vocais em "Não Me Cutuca", enquanto Mart'nália aparece em "Feitiço".

O disco também reúne MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Brô MC's, Kbrum, Letícia Fialho e o Grupo Ofá, formado por integrantes do Terreiro do Gantois, em Salvador. A seleção reforça a proposta de aproximar diferentes tradições musicais brasileiras em um mesmo trabalho.

A tracklist completa

"EQUILIBRIVM II" chega às plataformas com 17 músicas:

Você Já Sabe (feat. Los Brasileros) Sal Grosso (feat. Kbrum) Não Me Cutuca (feat. Alceu Valença) Eu Não Sou Santa (feat. Mestrinho) Feitiço (feat. Mart'nália) Ponta do Pé Abre Caminho (feat. Alexandre Carlo) Tudo Isso Sem Pressa (feat. MC Tha) Deus Mãe (feat. King Saints) Ogum Me Rodeia (feat. Maria Bethânia e Letícia Fialho) Contemplação (feat. Grupo Ofá) Pra Você Gostar de Mim Divino Sexual Azul Respira OKE (feat. Brô MC's e Katú Mirim)

Nova fase da carreira

A segunda parte de "EQUILIBRIVM" chega poucos dias antes da estreia da "EQUILIBRIVM TOUR", turnê que marca a nova fase da artista. O projeto sucede um álbum que colaborações com nomes como Shakira, Marina Sena, Liniker e Luedji Luna, ampliando seu diálogo com diferentes sonoridades brasileiras e latino-americanas.

Segundo a cantora, a ideia é apresentar um espetáculo com atmosfera mais intimista do que os tradicionais "Ensaios da Anitta", colocando o repertório e a experiência artística no centro da apresentação. O show reúne músicas da era "EQUILIBRIVM", grandes sucessos da carreira e uma produção inédita, com cenografia, efeitos visuais e identidade inspiradas na estética do projeto.

Confira as datas da "Equilibrivm Tour" :

01/08: Porto Alegre (RS)

08/08: São Paulo (SP)

15/08: Fortaleza (CE)

22/08: Niterói (RJ)

29/08: Salvador (BA)