Percy Jackson na Comic-Con: confira data de estreia, cenas inéditas e tudo o que precisa saber

Percy Jackson: nova temporada será a primeira adaptação já realizada do livro "A Maldição do Titã" (Disney/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de julho de 2026 às 15h58.
A terceira temporada de "Percy Jackson e Os Olimpianos" está mais perto do que o esperado. De acordo com o Entertainment Weekly, o primeiro episódio da série estará disponível no Disney+ em 20 de novembro.
Nesta quinta-feira, 23, parte do elenco principal e dos criadores de Percy Jackson sobem ao palco do Hall H na Comic-Con de San Diego, o maior evento de cultura pop do mundo.
A data de estreia da terceira temporada foi confirmada por meio de um teaser divulgado nas redes sociais, que mostra Walker Scobell em uma das cenas mais esperadas pelo público: Percy segurando o céu.
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Os fãs da franquia, no entanto, podem perceber que o lançamento desta temporada irá acontecer um pouco mais cedo que nas duas primeiras. Isso acontece porque a nova série de "Harry Potter", criada pelo HBO, irá estrear no Natal, época em que os lançamentos de Percy Jackson, geralmente, acontecem.
A terceira temporada irá adaptar o terceiro livro da série criada por Rick Riordan: "Percy Jackson e A Maldição do Titã". De forma que os fãs da obra já possuem uma pequena ideia do que está vindo nos próximos episódios.
Novos personagens, como Nico (Levi Chrisopulo) e Bianca di Angelo (Olive Abercrombie), farão suas primeiras aparições, enquanto o público também terá a oportunidade de conhecer um pouco mais Thalia Grace (Tamara Smart), que apareceu no final da segunda temporada.
Alguns olimpianos novos também farão aparições nesta temporada. Ming-Na Wen irá interpretar Hera, a rainha do Olimpo; Jennifer Beals será Deméter, deusa da agricultura, e Hubert Smielecki assumirá o papel de Apolo, o deus do sol.
Novas cabines foram construídas para as gravações dessa temporada. E, segundo informações reveladas no painel da Comic-Con, partes cruciais da história foram realizadas de forma prática.
Os fãs da saga podem esperar cenas de lutas intensas, novas cenas dos personagens que amam e um mundo estendido, com a visão de outros personagens. Durante a Comic-Con, Shotz confirmou que a série irá explorar mais o ponto de vista de outros personagens, incluindo Annabeth Chase.
A nova temporada é descrita como "mais sombria e assustadora", porém sem perder o típico humor de Percy. Para Walker, essa também é a temporada mais parecida com o livro adaptado.
Durante a passagem de "Percy Jackson e Os Olimpianos" pela Comic-Con, o pôster oficial da temporada foi revelado para os fãs, assim como cenas inéditas.
Os fãs presentes tiveram a oportunidade de assistir a três cenas da próxima temporada, incluindo os primeiros três minutos de abertura. Segundo informações, a série retorna às telas com Thalia Grace lutando com monstros no Natal enquanto caça Luke Castellan (Charlie Bushnell).
Os atores Walker Scobell, Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell, Tamara Smart, Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie estavam presentes no evento ao lado dos produtores executivos Craig Silverstein e Dan Shotz.
Leah Jeffries (Annabeth Chase) não compareceu devido às gravações do novo filme de "The Cheetah Girls: Next Gen".