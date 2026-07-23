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Percy Jackson na Comic-Con: confira data de estreia, cenas inéditas e tudo o que precisa saber

Painel de Percy Jackson na San Diego Comic-Con foi usado para revelar data de estreia da terceira temporada, teaser e pôster oficial

Percy Jackson: nova temporada será a primeira adaptação já realizada do livro "A Maldição do Titã" (Disney/Divulgação)

Percy Jackson: nova temporada será a primeira adaptação já realizada do livro "A Maldição do Titã" (Disney/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de julho de 2026 às 15h58.

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A terceira temporada de "Percy Jackson e Os Olimpianos" está mais perto do que o esperado. De acordo com o Entertainment Weekly, o primeiro episódio da série estará disponível no Disney+ em 20 de novembro.

Nesta quinta-feira, 23, parte do elenco principal e dos criadores de Percy Jackson sobem ao palco do Hall H na Comic-Con de San Diego, o maior evento de cultura pop do mundo.

Competição acirrada

A data de estreia da terceira temporada foi confirmada por meio de um teaser divulgado nas redes sociais, que mostra Walker Scobell em uma das cenas mais esperadas pelo público: Percy segurando o céu.

Os fãs da franquia, no entanto, podem perceber que o lançamento desta temporada irá acontecer um pouco mais cedo que nas duas primeiras. Isso acontece porque a nova série de "Harry Potter", criada pelo HBO, irá estrear no Natal, época em que os lançamentos de Percy Jackson, geralmente, acontecem.

O que esperar da terceira temporada de Percy Jackson e Os Olimpianos?

A terceira temporada irá adaptar o terceiro livro da série criada por Rick Riordan: "Percy Jackson e A Maldição do Titã". De forma que os fãs da obra já possuem uma pequena ideia do que está vindo nos próximos episódios.

Novos personagens, como Nico (Levi Chrisopulo) e Bianca di Angelo (Olive Abercrombie), farão suas primeiras aparições, enquanto o público também terá a oportunidade de conhecer um pouco mais Thalia Grace (Tamara Smart), que apareceu no final da segunda temporada.

Alguns olimpianos novos também farão aparições nesta temporada. Ming-Na Wen irá interpretar Hera, a rainha do Olimpo; Jennifer Beals será Deméter, deusa da agricultura, e Hubert Smielecki assumirá o papel de Apolo, o deus do sol.

Novas cabines foram construídas para as gravações dessa temporada. E, segundo informações reveladas no painel da Comic-Con, partes cruciais da história foram realizadas de forma prática.

Os fãs da saga podem esperar cenas de lutas intensas, novas cenas dos personagens que amam e um mundo estendido, com a visão de outros personagens. Durante a Comic-Con, Shotz confirmou que a série irá explorar mais o ponto de vista de outros personagens, incluindo Annabeth Chase.

A nova temporada é descrita como "mais sombria e assustadora", porém sem perder o típico humor de Percy. Para Walker, essa também é a temporada mais parecida com o livro adaptado.

Novidades na Comic-Con

Durante a passagem de "Percy Jackson e Os Olimpianos" pela Comic-Con, o pôster oficial da temporada foi revelado para os fãs, assim como cenas inéditas.

Os fãs presentes tiveram a oportunidade de assistir a três cenas da próxima temporada, incluindo os primeiros três minutos de abertura. Segundo informações, a série retorna às telas com Thalia Grace lutando com monstros no Natal enquanto caça Luke Castellan (Charlie Bushnell).

Percy Jackson e Os Olimpianos

Pôster oficial da terceira temporada de Percy Jackson é revelado - Foto: Divulgação (Reprodução)

Os atores Walker Scobell, Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell, Tamara Smart, Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie estavam presentes no evento ao lado dos produtores executivos Craig Silverstein e Dan Shotz.

Leah Jeffries (Annabeth Chase) não compareceu devido às gravações do novo filme de "The Cheetah Girls: Next Gen".

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