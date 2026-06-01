Rue morreu em Euphoria? Veja o final explicado do último episódio da série

O episódio 8 da terceira temporada de "Euphoria", intitulado In God We Trust, marcou não apenas o encerramento do terceiro ano da série, mas também o desfecho definitivo da produção da HBO. Ao longo de três temporadas, o público acompanhou a trajetória de Rue (Zendaya), uma jovem em constante conflito com a dependência química, enquanto enfrentava situações cada vez mais perigosas.

Mas como termina a história de Rue? Maddy (Alexa Demie) e Cassie (Sydney Sweeney) conseguem reconstruir a amizade? E algum personagem encontra um final positivo? O episódio responde a essas questões e encerra diversas tramas centrais da série.

Atenção: spoilers do episódio 8 da terceira temporada de Euphoria , In God We Trust, disponível na HBO Max.

O penúltimo episódio terminou com a morte de Nate (Jacob Elordi), vítima de uma picada de cascavel. Ao mesmo tempo, a situação de Rue também parecia crítica. Durante os mais de 90 minutos do capítulo final, a protagonista enfrenta uma sequência de eventos extremos: é baleada, arrastada por uma estrada de terra, confrontada por seus vícios e conduzida por uma série de visões que incluem a fuga de Fezco (Angus Cloud) da prisão e um reencontro com seus pais.

Com o avanço da narrativa, porém, fica claro que essa jornada não é real. As cenas representam uma construção alucinatória da personagem, enquanto a realidade revela um desfecho mais trágico.

Rue morre no final de Euphoria?

Zendaya volta como Rue para a terceira temporada de Euphoria, da HBO Max (Divulgação/HBO Max)

Sim. Rue morre na metade do episódio após ingerir o que acredita ser um comprimido de Percocet para aliviar a dor. No entanto, a substância havia sido adulterada com fentanil por Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

Nos momentos iniciais do episódio, Rue consegue escapar da propriedade de Laurie (Martha Kelly) carregando um saco de lixo repleto do estoque secreto de drogas de Alamo. Durante a fuga, ela sofre diversos ferimentos. Em seguida, Alamo sugere que ela descanse por uma semana e entrega um comprimido de Percocet, uma garrafa de refrigerante e um frasco do medicamento para ajudá-la a lidar com a dor.

Após receber atendimento médico, Rue segue para a casa de Ali (Colman Domingo), onde passa a noite. Embora tenha resistido aos analgésicos até aquele momento, a dor provocada pelos ferimentos acaba levando-a a tomar o comprimido deixado por Alamo.

A partir daí, a série apresenta uma sequência que aparenta mostrar a manhã seguinte. Fezco escapa da prisão, Rue corre para ajudá-lo e retorna à casa de sua infância, onde reencontra os pais. Posteriormente, o episódio revela que tudo fazia parte de uma alucinação.

Na realidade, Ali encontra Rue morta no sofá na manhã seguinte. Após analisar o comprimido, ele descobre que a substância continha fentanil.

Quem mais morre no final da série?

A primeira morte mostrada no último episódio de "Euphoria" é a de Laurie (Martha Kelly). Quando agentes da DEA invadem sua residência, os demais ocupantes da casa tentam fugir ou se rendem. Laurie, por outro lado, afirma que não pretende voltar para a prisão.

Pouco depois, ela aparece no telhado da propriedade com uma corda. Inicialmente, os agentes acreditam que a personagem tenta escapar. Em seguida, a cena revela que Laurie decide tirar a própria vida, encerrando sua trajetória na série.

Rue é a próxima personagem a morrer em cena, vítima do fentanil presente nos comprimidos. Por fim, Ali mata Alamo com a ajuda de Bishop.