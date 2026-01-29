De Hollywood ao private equity: marca de Sydney Sweeney nasce com fundo de US$ 1 bi de Jeff Bezos

A atriz Sydney Sweeney, anunciou o lançamento de sua marca de lingerie, Syrn, com um diferencial: apoio financeiro direto de investidores bilionários, incluindo Jeff Bezos e Michael Dell.

O investimento vem do Fundo de Inovação da Coatue, uma empresa de private equity que, segundo o TMZ e a Puck, recebeu um aporte de US$ 1 bilhão da família Bezos. A entrada de capital massivo reforça o posicionamento estratégico da marca, que é disputar um mercado de alto consumo, já competitivo e saturado por grandes nomes, com ambições globais desde o início.

A Syrn é estruturada para operar em diferentes vertentes do comportamento feminino, com linhas que vão do conforto à sedução, apostando em um posicionamento emocional, mas com um modelo de negócios amparado em marca pessoal, capital institucional e aceleração reputacional. As informações são da Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Estrutura societária e lógica de 'funding'

A ligação com o Fundo de Inovação da Coatue transforma a Syrn em um case de venture branding, quando uma empresa nasce com capital e nome público fortes, mas que ainda precisa provar sua sustentabilidade financeira. O modelo é similar ao de startups de impacto rápido, com aportes massivos na largada, baseando a escalabilidade em influência e crescimento de marca.

Bezos e Dell não investem diretamente na Syrn, mas sim na Coatue — o que, na prática, significa que os recursos alocados na marca têm origem em um dos ecossistemas de capital privado mais robustos do mundo. Isso dá fôlego para manobras de marketing e estruturação de supply chain, mas também aumenta a expectativa de resultados financeiros em curto e médio prazo.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Desempenho dependerá de tração de mercado e governança de marca

Para além da polêmica, a Syrn tem como desafio conquistar market share em um segmento que já conta com nomes consolidados e operações verticalizadas, como Savage X Fenty (Rihanna), SKIMS (Kim Kardashian) e outras. O grande diferencial de Sweeney será transformar sua base de fãs e exposição midiática em conversão de vendas e construção de equity de marca.

No comunicado de lançamento, Sweeney afirmou que a proposta da Syrn é dar conta das múltiplas versões da mulher contemporânea: da atleta à mulher sensual, da executiva à dona de casa. Mas no mercado de moda íntima, o discurso precisa se traduzir em execução logística, controle de custos, gestão de canais e retenção de clientes, fatores que vão além da imagem pessoal.

Domine as finanças que sustentam decisões de alto impacto corporativo

Erros de gestão financeira continuam sendo uma das principais causas de crise — e até falência — em empresas de todos os portes. De startups promissoras a grandes corporações, o desafio é o mesmo: manter a saúde financeira e tomar decisões baseadas em dados e planejamento. E essa responsabilidade já não é exclusiva da liderança. Em um mercado cada vez mais orientado por resultados, profissionais de todas as áreas precisam entender como receitas, custos e investimentos afetam o negócio.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul abriram uma nova (e exclusiva) edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas, com vagas limitadas.

O programa é ideal para quem deseja desenvolver uma visão mais estratégica da gestão financeira e se destacar em ambientes corporativos de alta exigência. Ao longo de quatro aulas online, os participantes terão contato com conteúdos estruturados em torno de temas centrais da área, como:

Análise financeira e indicadores de performance

Planejamento orçamentário e estratégico

Gestão de riscos e decisões de investimento

Estudos de caso reais do mercado

Além disso, o curso oferece:

Carga horária total de 3 horas, com alta densidade de conteúdo

Sessão ao vivo para tira-dúvidas com especialistas

Certificado ao final do treinamento

Networking com outros profissionais da área

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui