Pabllo Vittar anuncia novo álbum 'Lost in Lust' e lança faixa inédita 'Rockstar' nesta quinta

A nova era de Pabllo Vittar já começou. A cantora anunciou oficialmente o álbum "Lost in Lust" e apresentou "Rockstar", faixa escolhida para abrir os trabalhos do projeto.

O lançamento marca um novo capítulo na carreira da artista, que aposta em uma proposta sonora internacional e amplia ainda mais seu repertório dentro da música pop.

‘Rockstar’ apresenta o clima do novo álbum

Escolhida como primeiro single, "Rockstar" é uma colaboração com a rapper porto-riquenha Villano Antillano e funciona como uma introdução ao universo de "Lost in Lust". A música traz influências do pop contemporâneo e reforça a versatilidade de Pabllo Vittar, que transita entre diferentes estilos sem perder sua identidade artística.

O lançamento também chegou acompanhado de uma estética visual inédita, com elementos que ajudam a construir a narrativa do novo trabalho e antecipam a atmosfera que os fãs encontrarão ao longo do disco.

🚨 VAI EMOCIONAR! Pabllo Vittar anuncia lançamento de “ROCKSTAR”, sua parceria com Villano Antillano, para esta quinta-feira (23). pic.twitter.com/zSndIEa3wY — Tracklist (@tracklist) July 22, 2026

‘Lost in Lust' abre uma nova fase

"Lost in Lust" será o sétimo álbum de estúdio de Pabllo Vittar e tem lançamento marcado para 1º de outubro. O projeto representa uma nova fase da carreira da artista, com foco no mercado internacional, mas mantendo referências brasileiras em sua identidade sonora.

O disco reúne influências de pop, dance music e diferentes vertentes da música eletrônica, explorando uma sonoridade voltada para as pistas de dança. Segundo Pabllo, a música eletrônica foi escolhida como base para traduzir o conceito do álbum, que aborda sentimentos ligados ao desejo, à ansiedade, às relações afetivas e às pressões sobre o corpo e a identidade.

Outro diferencial de "Lost in Lust" está nos bastidores. Todo o time de produção e composição é formado por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+, uma decisão que, de acordo com a equipe da cantora, busca ampliar oportunidades para novos talentos e reforçar a representatividade dentro da indústria musical. O produtor Rodrigo Gorky definiu o trabalho como um projeto pensado para marcar uma nova etapa após uma década de parceria com Pabllo Vittar.

Além de "Rockstar", parceria com Antillano, o álbum contará com outras colaborações nacionais e internacionais. As faixas serão cantadas em inglês e espanhol, reforçando a estratégia de expansão da carreira de Pabllo Vittar para o público global.