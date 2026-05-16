Sucesso de Sydney Sweeney, ‘A Empregada’ chega ao streaming

Após alcançar sucesso de bilheteria ao redor do mundo, o filme “A Empregada” acaba de chegar ao streaming no Brasil.

O suspense estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried arrecadou US$ 399,6 milhões (R$ 2,02 bilhões) nas bilheterias mundiais, segundo o Box Office Mojo, e se consolidou como um dos maiores sucessos comerciais do ano. Somente no Brasil, o longa vendeu o equivalente a US$ 17,8 milhões (R$ 90,01 milhões) em ingressos.

Com orçamento estimado em US$ 35 milhões (R$ 176,99 milhões), a produção da Lionsgate faturou cerca de 11 vezes o valor investido. O filme também se tornou o maior sucesso de bilheteria da carreira do diretor Paul Feig e da atriz Sydney Sweeney.

O sucesso foi impulsionado pelo boca a boca positivo. “A Empregada” registra 92% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e 73% entre os críticos no site agregador.

O longa também já garantiu uma continuação, intitulada “O Segredo da Empregada”, prevista para chegar aos cinemas em dezembro de 2027.

Onde assistir a ‘A Empregada’ no streaming

“A Empregada” chegou ao catálogo do Telecine na sexta-feira, 15. A plataforma pode ser acessada pelo Globoplay, pelo Prime Video e também por operadoras de TV por assinatura.

Além do streaming, o longa será exibido no canal Telecine Pipoca no domingo, 17, às 20h, dentro do especial “Baseado em Livros”.

Sobre o que é ‘A Empregada’?

Baseado no best-seller de Freida McFadden, o filme acompanha Millie, personagem de Sydney Sweeney, uma jovem que tenta reconstruir a vida ao aceitar um trabalho como empregada doméstica na casa do casal rico Nina e Andrew Winchester, interpretados por Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

Ao se mudar para a mansão da família, Millie começa a perceber que os patrões escondem segredos perigosos e acaba envolvida em uma trama marcada por manipulações psicológicas e ameaças.

Segundo o produtor Todd Lieberman, um dos fatores para o sucesso do longa foi a decisão de garantir os direitos da obra antes mesmo do livro se tornar um fenômeno editorial.

A produção também enfrentou limitações de cronograma por causa da agenda de Sydney Sweeney com a série Euphoria, o que obrigou a equipe a concluir as filmagens em apenas 32 dias.

‘O Segredo da Empregada’ já foi confirmado

A sequência “O Segredo da Empregada” já está em pré-produção e contará novamente com Sydney Sweeney no papel principal e Paul Feig na direção.

O novo filme também terá a entrada de Kirsten Dunst ("Guerra Civil") no elenco. Na continuação, Millie aceita trabalhar para uma mulher misteriosa que nunca aparece pessoalmente, até descobrir segredos ainda mais perigosos escondidos atrás de uma porta trancada.