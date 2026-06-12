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Especial Copa do Mundo: 9 filmes e séries para assistir no fim de semana

De documentários históricos a comédias de ficção, confira as melhores produções sobre futebol para maratonar durante o torneio

Filmes e séries: 9 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação/Netflix/Divulgação)

Filmes e séries: 9 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação/Netflix/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 12 de junho de 2026 às 06h30.

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O árbitro apitou e a Copa do Mundo de 2026 está oficialmente em andamento a partir desta quinta-feira, 11. Nesse cenário, o futebol tomou conta das conversas, das ruas e, claro, das telas.

Para entrar no clima, as plataformas de streaming oferecem um catálogo repleto de nostalgia, bastidores emocionantes e até comédias inspiradas no esporte mais popular do planeta, entre filmes, séries e documentários.

Separamos nove títulos para maratonar neste fim de semana, durante o intervalo entre os jogos. Confira:

Brasil 70 (Netflix)

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Tetra - Acreditar de Novo (Netflix)

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Este documentário relembra a trajetória da seleção brasileira rumo ao tetracampeonato de 1994, com entrevistas e imagens inéditas feitas pelos próprios jogadores.

Ronaldinho Gaúcho (Netflix)

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Um mergulho na vida, na carreira e nos rolês de Ronaldinho Gaúcho, desde o começo da sua jornada no esporte até se tornar um ícone dos dribles no mundo todo.

Convocadas (Globoplay)

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O "Convocadas" é um documentário especial da TV Globo que revela a rotina, os desafios e os bastidores da vida das esposas dos jogadores da Seleção Brasileira.

Vai, Brasil (Globoplay)

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Após uma derrota histórica, o Brasil aposta em Ancelotti para reconstruir a Seleção. Entre desafios, lesões e novas promessas, a equipe busca confiança rumo ao sonho do hexa.

O Roubo da Taça (Prime Video)

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Filme conta, com humor e de maneira dinâmica, a história do assalto à taça Jules Rimet, fazendo um resgate histórico do último suspiro da ditadura militar e retratando o sentimento dos brasileiros em uma época decadente.

A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda (Apple TV+)

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Messi narra a história definitiva de sua carreira com a seleção argentina de futebol, oferecendo uma visão íntima e única de sua busca por uma vitória definitiva na Copa do Mundo.

A Taça é Nuestra (Disney+)

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Depois de investir todas as suas economias para viajar com o filho para a Copa do Mundo, Lucho fica chocado quando a seleção argentina é desclassificada dos jogos. Ele e um grupo chamativo de perdedores decidem elaborar um plano para roubar o troféu da Copa do Mundo.

Tudo ou Nada: Seleção Brasileira (Prime Video)

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