Especial Copa do Mundo: 9 filmes e séries para assistir no fim de semana

Filmes e séries: 9 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação/Netflix/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 12 de junho de 2026 às 06h30.
O árbitro apitou e a Copa do Mundo de 2026 está oficialmente em andamento a partir desta quinta-feira, 11. Nesse cenário, o futebol tomou conta das conversas, das ruas e, claro, das telas.
Para entrar no clima, as plataformas de streaming oferecem um catálogo repleto de nostalgia, bastidores emocionantes e até comédias inspiradas no esporte mais popular do planeta, entre filmes, séries e documentários.
Separamos nove títulos para maratonar neste fim de semana, durante o intervalo entre os jogos. Confira:
Este documentário relembra a trajetória da seleção brasileira rumo ao tetracampeonato de 1994, com entrevistas e imagens inéditas feitas pelos próprios jogadores.
Um mergulho na vida, na carreira e nos rolês de Ronaldinho Gaúcho, desde o começo da sua jornada no esporte até se tornar um ícone dos dribles no mundo todo.
O "Convocadas" é um documentário especial da TV Globo que revela a rotina, os desafios e os bastidores da vida das esposas dos jogadores da Seleção Brasileira.
Após uma derrota histórica, o Brasil aposta em Ancelotti para reconstruir a Seleção. Entre desafios, lesões e novas promessas, a equipe busca confiança rumo ao sonho do hexa.
Filme conta, com humor e de maneira dinâmica, a história do assalto à taça Jules Rimet, fazendo um resgate histórico do último suspiro da ditadura militar e retratando o sentimento dos brasileiros em uma época decadente.
Messi narra a história definitiva de sua carreira com a seleção argentina de futebol, oferecendo uma visão íntima e única de sua busca por uma vitória definitiva na Copa do Mundo.
Depois de investir todas as suas economias para viajar com o filho para a Copa do Mundo, Lucho fica chocado quando a seleção argentina é desclassificada dos jogos. Ele e um grupo chamativo de perdedores decidem elaborar um plano para roubar o troféu da Copa do Mundo.