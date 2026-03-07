'A Empregada': o que muda do livro para o filme

O filme “A Empregada” adapta o romance homônimo da escritora Freida McFadden e mantém o suspense psicológico que tornou o livro um sucesso entre leitores. Ainda assim, a versão para o cinema apresenta diferenças importantes em relação à obra original, com mudanças na trama, em personagens e no desfecho da história.

Estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, o longa busca transformar a narrativa literária em uma experiência mais visual e dinâmica. Para isso, o roteiro modifica alguns eventos centrais, simplifica personagens secundários e altera partes do clímax.

Mudanças no desfecho de Andrew

Uma das principais diferenças entre o livro e o filme de “A Empregada” envolve o destino do personagem Andrew, antagonista da história.

No romance, Millie o prende no sótão da casa, onde ele permanece por dias sem acesso a água ou comida, até morrer em consequência do confinamento. O desfecho é apresentado como um plano cuidadosamente executado.

Na adaptação cinematográfica, o clímax assume um tom mais direto e físico. Andrew consegue sair do quarto onde estava preso e entra em confronto com Millie e Nina. Durante a luta, Millie o empurra de um corrimão, o que provoca sua morte.

Representação diferente da violência

A forma como a violência é retratada também muda na adaptação. No livro, Andrew submete Millie a um castigo prolongado no sótão, descrito como uma combinação de tortura física e psicológica. Em uma das situações, ele obriga a personagem a equilibrar livros pesados sobre o corpo por longos períodos.

No filme, a punição é retratada de maneira mais direta. Andrew força Millie a fazer cortes na própria barriga com fragmentos de uma porcelana de família quebrada.

Redução do papel de Enzo

Outra mudança relevante envolve o personagem Enzo. Na obra original, ele tem participação mais ampla na trama, mantém uma relação próxima com Nina e ajuda a alertar Millie sobre o comportamento de Andrew.

Na adaptação para o cinema, sua presença é reduzida. Parte das informações que ele transmitia no livro passa a ser revelada por Cece, filha de Nina, que ganha maior destaque na narrativa.

Alteração na identidade da policial

O final da história também traz uma mudança em relação à personagem policial que aparece no desfecho.

No livro, o detetive que auxilia Millie e Nina é revelado como o pai de Kathleen, ex-noiva de Andrew. Já no filme, essa ligação familiar é modificada: a personagem passa a ser apresentada como irmã de Kathleen, mantendo a conexão com o passado do antagonista.

Construção visual diferente de Nina

A personagem Nina também apresenta diferenças entre as duas versões. No romance, ela afirma ter alterado deliberadamente sua aparência, ganhando peso e abandonando cuidados estéticos como forma de evitar o interesse sexual de Andrew.

No filme, interpretado por Amanda Seyfried, a personagem mantém uma aparência elegante. O mistério inicial da história passa a se concentrar mais em seu comportamento emocional e na forma como ela se relaciona com Millie.

Final mais definido para Millie

A adaptação cinematográfica acrescenta ainda um detalhe no encerramento da história. No filme, Nina entrega uma quantia significativa de dinheiro a Millie após os acontecimentos finais.

No livro, o destino financeiro da personagem não é apresentado de forma tão direta. A mudança no roteiro ajuda a dar um encerramento mais claro para a narrativa e abre espaço para possíveis continuações da história.

Após a passagem pelos cinemas, o filme “A Empregada” chegou ao Prime Video, onde está disponível para aluguel ou compra no streaming.