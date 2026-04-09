Autora do best-seller 'A Empregada' revela sua verdadeira identidade

A escritora Freida McFadden, autora do best-seller “A Empregada”, revelou sua identidade real em uma entrevista nesta quinta-feira, 9, ao programa USA Today.

Segundo ela, seu nome verdadeiro é Sara Cohen e, além da carreira literária, atua como médica.

“Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se sou três homens. Sou uma pessoa real, tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder", afirmou.

A autora explicou que adotou o pseudônimo para evitar conflitos entre a carreira literária e o trabalho no hospital. “Meu objetivo sempre foi manter isso em segredo até o momento em que eu estivesse pronta para me afastar da medicina”, disse.

No fim de 2023, ela deixou o cargo em tempo integral e passou a atender apenas uma ou duas vezes por mês. McFadden também relatou dificuldade em conciliar as duas atividades. Segundo ela, o segredo acabou se tornando insustentável entre colegas, que reagiram de forma positiva.

A escritora disse que continuará usando o nome artístico e mantendo a relação com os leitores. “Embora eu não tenha revelado meu nome verdadeiro até agora, sinto que sempre compartilhei a minha verdadeira essência.”

Filme impulsiona sucesso comercial

A adaptação cinematográfica de “A Empregada”, estrelada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, ultrapassou 4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.

Globalmente, o longa arrecadou cerca de US$ 240 milhões, com um orçamento de US$ 35 milhões.

Dirigido por Paul Feig, o filme acompanha a personagem Millie, que aceita trabalhar como empregada doméstica e passa a descobrir segredos na casa dos empregadores.

A produção está disponível no Prime Video, com opção de compra por R$ 59,90 ou aluguel por R$ 49,90. A sequência, intitulada “O Segredo da Empregada”, também baseada nos livros de McFadden, já está em pré-produção e tem início de filmagens previsto para este ano.