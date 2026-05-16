'O Cavaleiro dos Sete Reinos' vai adiar 2ª temporada? Série se pronuncia

A segunda temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" enfrentou um contratempo inesperado durante as gravações na Espanha. Uma forte tempestade que atingiu as Ilhas Canárias provocou atrasos na série derivada de "Game of Thrones", mas a HBO decidiu manter a previsão de estreia para 2027.

A informação foi confirmada pelo produtor executivo Ira Parker em entrevista à Entertainment Weekly. Segundo ele, a equipe precisou reorganizar cronogramas e adaptar a logística das gravações após o temporal que atingiu a região de Gran Canaria.

Parker afirmou que a equipe continua desenvolvendo alternativas para reduzir os impactos no calendário enquanto aguarda a melhora das condições climáticas. As chuvas registradas na região foram consideradas as mais intensas dos últimos 15 anos.

Nova temporada adapta 'A Espada Juramentada'

A primeira temporada da série "O Cavaleiro dos Sete Reinos" adaptou o conto "O Cavaleiro Andante", de George R. R. Martin. Já o segundo ano será baseado em "A Espada Juramentada", continuação das histórias de Dunk e Egg.

Na trama, os Sete Reinos enfrentam secas e pragas enquanto Sor Duncan, o Alto, e Egg passam a servir o cavaleiro Eustace Osgrey. O conflito entre Osgrey e Rohanne Webber acaba colocando os protagonistas no centro de uma batalha desigual.

Série expande universo de 'Game of Thrones'

Anunciada em 2023, a produção é escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker. Ryan Condal, showrunner de "A Casa do Dragão", também atua como produtor.

O elenco principal conta com Peter Claffey no papel de Sor Duncan e Dexter Sol Ansell como Egg.

A série faz parte do universo de "Game of Thrones" e se passa cerca de um século antes dos acontecimentos da produção original.