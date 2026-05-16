'Batman 2' confirma Scarlett Johansson e Sebastian Stan no elenco

Matt Reeves oficializou a chegada de Scarlett Johansson e Sebastian Stan ao elenco de “Batman: Parte 2”, sequência do longa estrelado por Robert Pattinson. O anúncio foi feito pelo diretor nas redes sociais e rapidamente movimentou fãs da DC e da Marvel, já que os dois atores ficaram mundialmente conhecidos pelos papéis de Viúva Negra e Soldado Invernal no MCU.

Atores agora no universo da DC

Embora os personagens ainda não tenham sido detalhados oficialmente, rumores apontam que Sebastian Stan interpretará Harvey Dent, futuro Duas-Caras. Já Scarlett Johansson seria ligada à trama do promotor de Gotham, possivelmente como Gilda Dent.

Além da dupla, Matt Reeves também confirmou nomes como Charles Dance, Sebastian Koch e Brian Tyree Henry na continuação. O elenco principal do primeiro filme retorna com Robert Pattinson como Bruce Wayne, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis no papel de Alfred e Colin Farrell novamente como Pinguim.

A continuação seguirá os eventos de “Batman”, lançado em 2022, e também deve se conectar à série “Pinguim”, derivada protagonizada por Colin Farrell. Reeves segue comandando o projeto ao lado do roteirista Mattson Tomlin, mantendo a proposta mais investigativa e sombria do universo criado para o herói.

Novo filme vai estrear em 2027

Nos bastidores, especulações indicam que o novo filme pode adaptar elementos de histórias clássicas como “O Longo Dia das Bruxas”, explorando ainda mais a corrupção e a guerra entre criminosos em Gotham. Também existe expectativa sobre uma participação maior do Coringa de Barry Keoghan após a breve aparição no primeiro longa.

“Batman: Parte 2” chega aos cinemas dos Estados Unidos em 1º de outubro de 2027. Enquanto a sequência não estreia, “Batman”, lançado em 2022, pode ser assistido no catálogo da HBO Max.