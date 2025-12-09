Sydney Sweeney se defende de polêmica: 'quem me conhece sabe'

A campanha de jeans estrelada por Sydney Sweeney, que ficou conhecida pela série Euphoria, da HBO, para a American Eagle se tornou uma das maiores controvérsias publicitárias do 2025. O anúncio, que dizia "Sydney Sweeney tem ótimos jeans" foi interpretado por parte do público como uma mensagem com conotações eugênicas, já que, em inglês, jeans e genes têm pronúncia similar, especialmente pelo fato de a atriz ser uma mulher branca, loira e de olhos azuis.

A repercussão foi imediata nas redes sociais, dividindo opiniões. O debate extrapolou o ambiente digital e passou a ser discutido em várias partes do mundo.

Polêmica causou impacto

Diante da pressão, a American Eagle tomou medidas rápidas para conter a crise. A marca removeu de seus canais os vídeos mais criticados e emitiu um comunicado público defendendo que o anúncio “sempre foi sobre os jeans”.

Apesar das críticas, a ação publicitária gerou resultados imediatos: as vendas aumentaram e as ações da empresa chegaram a subir até 34%. A empresa informou que ganhou quase 1 milhão de novos clientes entre julho e setembro.

Resposta da atriz

Após meses de silêncio, Sydney Sweeney finalmente se pronunciou. Em recente entrevista à People e outros veículos, a atriz afirmou não ter percebido conotações negativas no roteiro da propaganda e disse que aceitou o trabalho porque realmente gosta da marca e de usar jeans no dia a dia.

A atriz ainda disse ser “contra o ódio” e lamenta que a campanha tenha sido interpretada de forma tão distante de sua intenção. “Quem me conhece sabe que estou sempre tentando unir as pessoas. Sou contra o ódio e a polarização.", disse Sweeney.