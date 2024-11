Onde assistir ‘Guerra Civil’? Filme chega ao streaming 'de graça' nesta sexta

Depois de se consagrar como a maior bilheteria do estúdio A24 em 2024, estúdio conhecido por ser lar de grandes sucessos do cinema, e de uma longa temporada disponível no Prime Video por aluguel, o filme “Guerra Civil” chega nesta sexta-feira, 22, a outra plataforma de streaming.

Estrelado por Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson, sob direção de Alex Garland ("Ex Machina"), o longa é distribuído pela Diamond Films e estreou em abril deste ano nos cinemas brasileiros. A narrativa borda os registros de quatro jornalistas sobre uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos, polarizada, da qual pouco se sabe sobre motivações, contexto e nomes, mas que é tão palpável que poderia ser a realidade — e o futuro — de vários países.

Mundo afora, o filme de Garland acumulou mais de US$ 104,5 milhões em bilheteria. O orçamento foi de US$ 50 milhões.

Onde assistir Guerra Civil online?

O filme chega ao catálogo da Max nesta sexta-feira, 22, sem pagamentos adicionais.

Qual é a classificação indicativa de 'Guerra Civil'?

O filme é recomendado para maiores de 18 anos por conter cenas de violência explícita.

Qual o papel de Wagner Moura em 'Guerra Civil'?

O ator interpreta Joel, um jornalista da Reuters que viaja de Nova York à Washington D.C. para cobrir os eventos de uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos.