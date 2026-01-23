O filme de Sydney Sweeney que desbancou gigantes e faturou milhões

O Natal do ano passado foi marcado por blockbusters de peso como "Avatar: Fogo e Cinzas", de James Cameron. No entanto, enquanto os holofotes estavam direcionados para os efeitos visuais bilionários, um suspense psicológico para maiores de 18 anos silenciosamente roubava a cena. "A Empregada" se tornou o sucesso mais improvável da temporada, acumulando US$ 240 milhões globalmente, segundo a Business Insider.

Com um orçamento modesto de US$ 35 milhões, a adaptação do best-seller de Freida McFadden provou que o público ainda anseia por tramas de suspense bem executadas. Estrelando Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, o longa da Lionsgate faturou quase sete vezes o seu custo de produção.

A estratégia de 'A Empregada'

Para o produtor Todd Lieberman, o sucesso de "A Empregada" não foi um acidente. Em entrevista ao Business Insider, Lieberman revelou que o segredo foi garantir os direitos da obra antes mesmo da produção se tornar um fenômeno de bilheteria.

No entanto, a produção teve de lidar com desafios logísticos. O produtor relembrou que devido à agenda de Sydney Sweeney com a série "Euphoria", a equipe teve apenas 32 dias para concluir as filmagens. O prazo apertado levou à contratação do diretor Paul Feig, que trouxe um tom de "alívio cômico" ao suspense, equilibrando sustos e risadas.

Enfrentando 'Avatar' nas bilheterias

A decisão da Lionsgate de lançar o filme no dia 19 de dezembro, mesma data de "Avatar: Fogo e Cinzas", foi vista inicialmente como um risco. No entanto, Lieberman detalha que a estratégia permitiu que o filme ganhasse força no "boca a boca" antes do feriado de Natal.

"Naquela primeira semana, as sessões foram divulgadas e os números decolaram assim que as famílias foram ao cinema", explicou Lieberman. Em janeiro de 2026, o filme já havia ultrapassado os US$ 100 milhões no mercado internacional.

Sequência já confirmada: 'O Segredo da Empregada'

O impacto cultural e financeiro foi tão imediato que a Lionsgate não perdeu tempo. Diferente de outras produções que esperam meses por uma confirmação, a sequência "O Segredo da Empregada" já está em pré-produção e deve começar a ser filmada ainda em 2026, com o retorno da roteirista Rebecca Sonnenshine.