Trailer do episódio 6 de 'Euphoria' mostra novos conflitos de Cassie; veja vídeo

A HBO divulgou o trailer do episódio 6 da terceira temporada de Euphoria, que estreia no próximo domingo, 17. As novas cenas destacam Cassie, personagem de Sydney Sweeney, em meio à escalada de tensão da série.

No vídeo, a trama indica consequências ainda mais intensas para os personagens após os acontecimentos do quinto episódio. Assista ao trailer divulgado pela HBO:

O que aconteceu no episódio 5 de 'Euphoria'

O quinto episódio mostrou Cassie ampliando sua presença no OnlyFans após viralizar ao lado do influenciador Brandon Fontaine. Incentivada por Maddy (Alexa Demie), ela passou a produzir diferentes conteúdos para a plataforma e acabou conseguindo um papel na novela fictícia “LA Nights”.

Enquanto isso, Nate enfrenta problemas financeiros cada vez mais graves e chegou a pedir dinheiro para Cassie para pagar dívidas relacionadas à casa onde vivem.

Rue e Jules também voltaram a se aproximar. As duas flertam durante uma cena em um apartamento, mas a relação segue marcada por conflitos e desencontros.

No núcleo criminal da temporada, Rue passou a correr ainda mais perigo após ser acusada de colaborar com autoridades. Em uma das cenas finais do episódio, ela é levada para uma área isolada por homens ligados a Alamo e acaba enterrada até o pescoço no deserto. O capítulo termina antes de revelar o desfecho da personagem.

O que esperar da 3ª temporada de 'Euphoria'

A terceira temporada de "Euphoria" chega após um longo hiato. Depois do sucesso das duas primeiras temporadas, o criador Sam Levinson enfrentou atrasos na produção e reescreveu roteiros da série.

Os novos episódios trazem um salto temporal de cinco anos e mostram os personagens em fases diferentes da vida. A atriz Barbie Ferreira não retorna à produção, assim como Angus Cloud, que morreu antes das gravações.

Entre os novos integrantes do elenco estão Sharon Stone, Rosalía e Marshawn Lynch.

O elenco principal segue liderado por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow.