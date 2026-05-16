John Travolta é surpreendido com prêmio histórico em Cannes

John Travolta foi surpreendido com uma Palma de Ouro honorária durante o Festival de Cannes. Segundo informações da revista Variety, a homenagem aconteceu pouco antes da estreia mundial de "Propeller One-Way Night Coach", novo longa dirigido pelo ator.

Emocionado, Travolta conteve as lágrimas ao agradecer o reconhecimento no palco e afirmou que a homenagem recebida em Cannes significava “mais do que um Oscar".

A entrega do prêmio foi conduzida pelo diretor do festival, Thierry Frémaux, que manteve a homenagem em segredo até o momento da cerimônia.

Novo filme de John Travolta estreia em Cannes

Travolta participou do festival para apresentar "Propeller One-Way Night Coach", produção da Apple TV+ baseada em um livro infantil escrito pelo próprio ator em 1997.

O longa acompanha um garoto apaixonado por aviação que viaja rumo a Hollywood ao lado da mãe durante a era de ouro da aviação americana. O elenco inclui a filha do ator, Ella Bleu Travolta.

Segundo Travolta, o filme é o projeto mais pessoal de sua carreira e foi inspirado em sua infância e na relação com a mãe e a irmã mais velha.

Cannes já premiou outras 'surpresas'

Antes do festival de 2026, Cannes já havia anunciado Palmas honorárias para Peter Jackson e Barbra Streisand. Ainda assim, o festival manteve a tradição de realizar homenagens-surpresa durante a programação.

Travolta tem uma longa relação com Cannes. O ator esteve no festival com filmes como "Pulp Fiction", vencedor da Palma de Ouro em 1994, além de "Ela é Tão Adorável" e "Segredos do Poder".

O filme “Propeller One-Way Night Coach” tem estreia prevista para 29 de maio no Apple TV+.