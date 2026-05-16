John Travolta é surpreendido com prêmio histórico em Cannes

John Travolta: astro recebeu prêmio honorário antes de estreia de filme (Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de maio de 2026 às 11h31.
John Travolta foi surpreendido com uma Palma de Ouro honorária durante o Festival de Cannes. Segundo informações da revista Variety, a homenagem aconteceu pouco antes da estreia mundial de "Propeller One-Way Night Coach", novo longa dirigido pelo ator.
Emocionado, Travolta conteve as lágrimas ao agradecer o reconhecimento no palco e afirmou que a homenagem recebida em Cannes significava “mais do que um Oscar".
A entrega do prêmio foi conduzida pelo diretor do festival, Thierry Frémaux, que manteve a homenagem em segredo até o momento da cerimônia.
Travolta participou do festival para apresentar "Propeller One-Way Night Coach", produção da Apple TV+ baseada em um livro infantil escrito pelo próprio ator em 1997.
O longa acompanha um garoto apaixonado por aviação que viaja rumo a Hollywood ao lado da mãe durante a era de ouro da aviação americana. O elenco inclui a filha do ator, Ella Bleu Travolta.
Segundo Travolta, o filme é o projeto mais pessoal de sua carreira e foi inspirado em sua infância e na relação com a mãe e a irmã mais velha.
Antes do festival de 2026, Cannes já havia anunciado Palmas honorárias para Peter Jackson e Barbra Streisand. Ainda assim, o festival manteve a tradição de realizar homenagens-surpresa durante a programação.
Travolta tem uma longa relação com Cannes. O ator esteve no festival com filmes como "Pulp Fiction", vencedor da Palma de Ouro em 1994, além de "Ela é Tão Adorável" e "Segredos do Poder".
O filme “Propeller One-Way Night Coach” tem estreia prevista para 29 de maio no Apple TV+.