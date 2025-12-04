Stranger Things: quantos episódios tem a 5ª temporada da série na Netflix?

Stranger Things: última temporada da série foi lançada neste mês (Netflix/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07h58.
A primeira parte da quinta temporada de Stranger Things estreou na Netflix em novembro, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano.
Volume 1 — 26 de novembro de 2025
Volume 2 — 25 de dezembro de 2025 (Natal)
Volume 3 — 31 de dezembro de 2025 (Véspera de Ano Novo)
Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.
Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.