Stranger Things: quantos episódios tem a 5ª temporada da série na Netflix?

A primeira parte da quinta temporada de Stranger Things estreou na Netflix em novembro, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano.

Datas de estreia da 5ª temporada

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Qual o título e duração dos episódios?

Volume 1 — 26 de novembro de 2025

Capítulo 1 – “Missão de Resgate” — 1h08min

Capítulo 2 – “O Desaparecimento de...” — 54min

Capítulo 3 – “A Armadilha” — 1h06min

Capítulo 4 – “Feiticeiro” — 1h23min

Volume 2 — 25 de dezembro de 2025 (Natal)

Capítulo 5 – “Tratamento de Choque” — ~1h

Capítulo 6 – “A Fuga de Camazotz” — ~1h

Capítulo 7 – “A Ponte” — ~1h

Volume 3 — 31 de dezembro de 2025 (Véspera de Ano Novo)

Capítulo 8 – “O Mundo ‘Direito’” — ~2h

O poder das coisas estranhas

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.

Saiba mais sobre Stranger Things: