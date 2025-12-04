Tudo que sabemos sobre a 5ª temporada de Emily em Paris

A quinta e última temporada de Emily in Paris chega quinta-feira, 18 de dezembro, no catálogo da Netflix.

A parte final da produção, que estreou em 2020, conta com dez episódios que serão lançados em um único bloco no streaming.

Neste ano, a Netflix optou por não dividir a série em duas partes, como havia feito anteriormente. No entanto, diferente do que o nome sugere, o cenário continua o mesmo: Roma.

O trailer divulgado pela plataforma no final de outubro mostra que Emily continua na Itália e mantém o romance com Marcello (Eugenio Franceschini), assim como no final da temporada anterior.

Qual a história de Emily in Paris?

Criada por Darren Star, que também foi responsável pela série Sex and the City (1998), Emily in Paris acompanha uma executiva de marketing americana que se muda para Paris a trabalho.

Ao longo das temporadas, a série mostra como Emily Cooper (Lily Collins) se adapta aos costumes franceses dentro e fora da empresa.

Entre a rotina de trabalho e os desafios profissionais, a história também mostra as confusões na vida pessoal da personagem.

Ainda na primeira temporada, são apresentados Camille (Camille Razat), que se torna melhor amiga da protagonista, e Gabriel (Lucas Bravo), principal interesse amoroso de Emily.

No começo da série, a trama apresenta a revelação de que Camille e Gabriel são namorados.

Nas redes, a produção também ganhou destaque pela ambientação na França e Itália e pelas roupas usadas pelas personagens.

Qual a sinopse da quinta temporada?

A Netflix também divulgou a sinopse da quinta temporada de Emily in Paris.

"Agora chefe da Agence Grateau Rome, Emily enfrenta desafios profissionais e amorosos enquanto se adapta à vida em uma nova cidade. Mas, quando tudo parece estar se encaixando, uma ideia de trabalho dá errado, e as consequências se transformam em desgosto e contratempos na carreira. Buscando estabilidade, Emily se entrega ao novo estilo de vida, até que um grande segredo ameaça um de seus relacionamentos mais próximos. Lidando com o conflito com honestidade, Emily emerge com conexões mais profundas, clareza renovada e pronta para abraçar novas possibilidades."

Onde assistir Emily in Paris?

Todas as temporadas de Emily in Paris estão disponíveis na Netflix. A série é mais uma produção original da plataforma e, assim como nos anos anteriores, a temporada final ficará disponível exclusivamente no streaming.

Além de Emily, Gabriel e Marcello, outras personagens também retornam para a finalização da série.

Entre elas estão: Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy Chen (Ashley Park) e Alfie (Lucien Laviscount).

Segundo Camille Razat, ela não retorna para a série, pois sua personagem Camille já teve o "arco finalizado".