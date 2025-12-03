Stranger Things: quantas horas vai durar o último episódio na Netflix?

Stranger Things: última temporada da série será lançada em fases (Stranger Things/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07h24.
O último episódio da quinta temporada de Stranger Things será o mais longo da história da série na Netflix. Com 125 minutos de duração (mais de duas horas), os irmãos e criadores do seriado, Ross e Matt Duffer, enxergam a finale como um filme.
Nos Estados Unidos e no Canadá o último episódio será transmitido em mais de 500 cinemas selecionados.
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Volume 1 — 26 de novembro de 2025
Volume 2 — 25 de dezembro de 2025 (Natal)
Volume 3 — 31 de dezembro de 2025 (Véspera de Ano Novo)
Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.
Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.