Ator de série da Netflix é encontrado morto; caso é tratado como homicídio

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre suspeitos, circunstâncias da morte ou possíveis motivações.
Também não foram informadas novas etapas da investigação.
Agência lamenta morte
A Lucas Talent, agência que representava o ator, publicou uma homenagem nas redes sociais após a confirmação da morte.
“É com grande tristeza que nos despedimos do nosso querido cliente, Stew McLean. Ele sempre foi um prazer de se trabalhar: dedicado, profissional, animado e infinitamente engraçado”, afirmou a agência.
A nota também citou mensagens recebidas de profissionais da indústria audiovisual.