Ator de série da Netflix é encontrado morto; caso é tratado como homicídio

O ator canadense Stewart McLean, conhecido por participações em séries como Virgin River, foi encontrado morto após dias desaparecido no Canadá, segundo a polícia local.

A informação foi confirmada na sexta-feira, 22, pela Integrated Homicide Investigation Team, equipe responsável pelo caso.

De acordo com as autoridades, os restos mortais do ator foram localizados na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.

McLean estava desaparecido desde 15 de maio e havia sido visto pela última vez em sua residência, também em Lions Bay.

Investigação de homicídio

O desaparecimento foi transformado em investigação de homicídio na quinta-feira, após a descoberta de evidências que indicavam que o ator poderia ter sido vítima de um crime.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre suspeitos, circunstâncias da morte ou possíveis motivações.

Também não foram informadas novas etapas da investigação.

Agência lamenta morte

A Lucas Talent, agência que representava o ator, publicou uma homenagem nas redes sociais após a confirmação da morte.

“É com grande tristeza que nos despedimos do nosso querido cliente, Stew McLean. Ele sempre foi um prazer de se trabalhar: dedicado, profissional, animado e infinitamente engraçado”, afirmou a agência.

A nota também citou mensagens recebidas de profissionais da indústria audiovisual.

“Muitos diretores de elenco enviaram condolências à família de Stew e à nossa agência. Todas as mensagens dizem a mesma coisa: ele era realmente uma grande pessoa e fará muita falta”, completou.

Carreira na TV

Além de Virgin River, Stewart McLean participou de produções como Arrow, Travelers, Beyond, Happy Face e Murder in a Small Town.