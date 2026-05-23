Virada Cultural 2026 na Zona Oeste de SP: horários dos shows e programação completa

Um dos principais eventos do calendário cultural de São Paulo, a Virada Cultural 2026 acontecerá neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a programação do mega festival contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.

A região central promete ser a mais agitada, por concentrar a maioria dos palcos e os principais artistas do line-up. Por outro lado, o bairro do Butantã vai representar a Zona Oeste da capital na programação da Virada Cultural.

Durante o fim de semana, o Palco Butantã contará com artistas do rock brasileiro como CPM 22 e Raimundos. Além de Black Pantera, Matanza Ritual e Biquini Cavadão.

Como se locomover até os palcos da Zona Oeste durante a Virada Cultural 2026

Palco Butantã

Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo

23 de maio

17h00 - Black Pantera

- Black Pantera 18h40 - Matanza Ritual

- Matanza Ritual 20h20 - Edu Falaschi

- Edu Falaschi 23h00 - DJ Foca

24 de maio