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Virada Cultural 2026 na Zona Oeste de SP: horários dos shows e programação completa

Palco Butantã receberá artistas de diversos estilos como Raimundos, CPM 22, Biquini Cavadão e Black Pantera

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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Um dos principais eventos do calendário cultural de São Paulo, a Virada Cultural 2026 acontecerá neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a programação do mega festival contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.

A região central promete ser a mais agitada, por concentrar a maioria dos palcos e os principais artistas do line-up. Por outro lado, o bairro do Butantã vai representar a Zona Oeste da capital na programação da Virada Cultural.

Durante o fim de semana, o Palco Butantã contará com artistas do rock brasileiro como CPM 22 e Raimundos. Além de Black Pantera, Matanza Ritual e Biquini Cavadão.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como se locomover até os palcos da Zona Oeste durante a Virada Cultural 2026

Palco Butantã

Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo

23 de maio

  • 17h00 - Black Pantera
  • 18h40 - Matanza Ritual
  • 20h20 - Edu Falaschi
  • 23h00 - DJ Foca

24 de maio

  • 10h00 - Hurricanes
  • 11h00 - Eskrota
  • 13h40 - CPM 22
  • 15h20 - Raimundos
  • 17h00 - Biquini Cavadão
  • 18h00 - DJ Foca
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