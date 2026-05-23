Virada Cultural 2026 na Zona Oeste de SP: horários dos shows e programação completa

Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.
Um dos principais eventos do calendário cultural de São Paulo, a Virada Cultural 2026 acontecerá neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, a programação do mega festival contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.
A região central promete ser a mais agitada, por concentrar a maioria dos palcos e os principais artistas do line-up. Por outro lado, o bairro do Butantã vai representar a Zona Oeste da capital na programação da Virada Cultural.
Durante o fim de semana, o Palco Butantã contará com artistas do rock brasileiro como CPM 22 e Raimundos. Além de Black Pantera, Matanza Ritual e Biquini Cavadão.Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
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