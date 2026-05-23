Trump afirma que guerra com Irã será encerrada ‘em breve’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira, 22, que o Irã "nunca terá uma arma nuclear" e que o conflito com o país "será resolvido em breve", durante um discurso para simpatizantes em Suffern, no estado de Nova York.

"Nós os paramos. Nunca vão ter uma arma nuclear, e vamos terminar com isso em breve. Será resolvido em breve", afirmou.

Trump disse que a chamada operação "Fúria Épica" lançada contra o Irã em 28 de fevereiro vai garantir que o país, que ele definiu como "o principal patrocinador do terrorismo", não consiga armas nucleares.

"Não terão nunca uma arma nuclear e sabem disso", enfatizou.

Também na sexta-feira, mas em sua rede social Truth Social, Trump disse que não vai comparecer neste fim de semana ao casamento de seu filho Donald Trump Jr. nas Bahamas porque quer estar em Washington neste "momento importante".

A Casa Branca não deu mais detalhes, mas a mudança de planos ocorreu enquanto os EUA e o Irã negociam, com mediadores paquistaneses, um acordo que permita pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

Além disso, Trump está há semanas ameaçando realizar uma possível intervenção militar em Cuba, país sobre o qual aumentou a pressão com um bloqueio petrolífero e com uma acusação formal, nesta mesma semana, contra o ex-presidente cubano Raúl Castro.