As 6 teorias mais malucas de 'Stranger Things'

A quinta e última temporada de "Stranger Things" chegou e reacendeu uma onda de teorias de fãs sobre o destino de Hawkins e de seus personagens centrais. Após quase dez anos no ar, a série da Netflix entra em seu desfecho cercada por especulações improváveis e conexões inesperadas.

Desde o anúncio da temporada final, fóruns e redes sociais passaram a reunir hipóteses que vão além das pistas oficiais. Parte dessas teorias ganhou força após o lançamento da peça “The First Shadow”, que ampliou o universo da série, mas manteve pontos essenciais sem resposta.

Entre ideias consideradas improváveis e outras que dialogam com elementos já apresentados, fãs tentam antecipar como a história será encerrada em 31 de dezembro.

Teorias de fãs mais comentadas da 5ª temporada

1 - Vecna seria o pai biológico de Onze

A teoria sugere que Henry Creel teria ligação direta com a origem dos poderes de Onze, possivelmente por meio de experimentos conduzidos pelo Dr. Brenner. A ausência de informações sobre o pai biológico da personagem alimenta a hipótese.

2 - Will morreu no dia em que desapareceu

Segundo essa linha, Will teria morrido ao entrar no Mundo Invertido, e a série seria uma construção imaginária de Mike para lidar com o trauma. A ideia circula há anos, apesar de ser vista como pouco provável.

3 - Toda a série seria uma grande partida de Dungeons & Dragons

Uma teoria recorrente aponta que todos os eventos da trama fazem parte de um jogo iniciado no primeiro episódio. Elementos da mitologia da série reforçam a associação ao RPG.

4 - Will teria controle sobre o Mundo Invertido

Baseada no título do episódio final, “The Rightside Up”, a hipótese indica que Will pode ter desenvolvido a capacidade de manipular o Mundo Invertido e revertê-lo, encerrando a ameaça sobre Hawkins.

5 - Karen Wheeler terá papel decisivo

Fãs apontam que eventos centrais da trama sempre orbitam a família Wheeler. A teoria sugere que Karen pode ter importância maior no confronto final, ainda que isso não tenha sido confirmado.

6 - Mike será a chave contra Vecna

Considerado o “coração” do grupo, Mike nunca liderou diretamente a derrota do vilão. A expectativa é que sua atuação emocional e estratégica seja decisiva no desfecho da série.

A Netflix mantém detalhes sob sigilo, e os criadores da série afirmam que o final foi pensado para responder às principais dúvidas dos fãs. Até a terceira parte, as teorias seguem como ponto central da expectativa em torno do encerramento de “Stranger Things”.