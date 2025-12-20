Ao bloquear conteúdo para assinante 'básico', Netflix traz 'Black Mirror' para vida real

Black Mirror: plano básico deixa casal em apuros em episódio da série (Reprodução Netflix)
Editor de Invest
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10h23.
Última atualização em 20 de dezembro de 2025 às 10h24.
Nesta semana, a Netflix pegou os assinantes de surpresa ao restringir acesso à parte do seu catálogo aos que pagam pelo plano mais barato, aquele com anúncios. Esse pacote custa R$ 20,90 por mês e permite até duas telas simultâneas com qualidade Full HD. O que barateia o valor do plano em relação aos demais — o básico sem anúncios custa R$ 44,90 mensais e o premium, R$ 59,90 — são justamente as propagandas exibidas ao longo do conteúdo.
A decisão da Netflix coincide com um momento em que empresas como Mercado Livre e a operadora Claro oferecem combos promocionais aos seus clientes, combinando diferentes streamings. E esses pacotes incluem justamente as versões básicas dessas plataformas.
Novas por aqui, essas restrições já existiam em outros mercados, alguns há pelo menos dois anos. Em 2022, quando a companhia lançou os pacotes mais baratos com anúncios, foi informado que alguns conteúdos não estariam disponíveis por "restrições de licenciamento".
Mas a Netflix também disse que trabalharia para reduzir a quantidade de conteúdos bloqueados ao longo do tempo. Na internet, porém, usuários relatam o contrário, em tom de reclamação. Principalmente pelo fato das restrições incluírem produções originais do streaming.
Sites especializados chegam a listar séries e shows que não podem ser acessados no plano básico. Uma ajuda para quem pensa em assinar o pacote a tomar uma decisão.
A companhia chegou a confirmar no ano passado que descontinuaria, aos poucos, o pacote básico em alguns países.
O plano básico com anúncios da Netflix foi lançado no Brasil em 2022. Ao contrário de outros países, onde o pacote já previa restrição a alguns conteúdos desde o início, por aqui o acesso era ilimitado até a última semana.
O movimento da plataforma, aliás, lembra a trama de um dos episódios de Black Mirror, série que passou a ser uma "Netflix Original" desde a terceira temporada. A sétima foi lançada no primeiro semestre deste ano.
No capítulo de estreia, "Pessoas Comuns", uma mulher está entre a vida e a morte e seu marido aceita submetê-la a um procedimento experimental: parte de seu cérebro é reconstruído e substituído por uma tecnologia. Ela se salva, mas o procedimento não saiu de graça. Para se manter viva, ela e o marido precisam desembolsar algumas centenas de dólares por mês.
O que o casal não previa era que a tal tecnologia se tornaria um serviço com diferentes planos e passaria a privilegiar assinantes em pacotes cada vez mais premium. Eles, estando no básico, enfrentavam uma série de restrições: a mulher não podia deixar a cidade, tinha limitação de horas para se manter acordada e, da noite para o dia, passou a recitar anúncios enquanto falava, sem se dar conta disso.
Sim, esse é um baita spoiler para quem não assistiu à série. Na vida real, por outro lado, a restrição de acesso a conteúdos da Netflix pelos assinantes "básicos" da plataforma pareceu inesperada. Mas será mesmo que já estava no script?
"Quando se trata de um plano de assinatura mais básica, geralmente o contato prevê a possibilidade de alteração na programação", afirma Bruno Boris, advogado e professor de direito empresarial.
"Mas é importante que isso esteja claro para o consumidor, no momento da contratação. E o ideal é que sempre a empresa comunique previamente sobre alterações", complementa.
"Em princípio, não há um impedimento de se fazer isso. Só que há uma forma correta de se implementar essas restrições."
A Netflix informou que não vai se pronunciar sobre o tema.