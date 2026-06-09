Exclusivo: não só nos campos, Copa também tem vencedores no streaming; veja quem disparou na Deezer

A aproximação da Copa do Mundo tem impulsionado não apenas a indústria do esporte, mas também o consumo de músicas associadas ao torneio nas plataformas de streaming.

Dados da Deezer, fornecidos exclusivamente à EXAME, mostram que as faixas que marcaram edições anteriores voltaram a registrar alta expressiva de audiência. O maior crescimento entre os clássicos foi de “País do Futebol”, de MC Guimê, que avançou 336% em streams na última semana.

No mesmo período, “We Are One (Ole Ola)”, de Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, cresceu 234%, enquanto “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin, registrou alta de 220%.

Outros sucessos ligados à competição também apresentaram aumento de reproduções. “Wavin’ Flag”, de K’naan, avançou 200% na última semana. “Waka Waka”, de Shakira, teve crescimento de 168%, enquanto “La La La”, parceria da cantora com Carlinhos Brown, registrou alta de 107%.

Segundo Daniel Aguiar, Editor sênior na Deezer, o movimento acompanha um padrão observado em edições anteriores do torneio.

"A Copa do Mundo é, talvez, o maior evento de sincronização musical coletiva do planeta. Quando o mundo para para assistir ao torneio, as plataformas de streaming sentem isso de forma muito concreta. Os dados da Deezer mostram um movimento muito claro: músicas que se tornaram trilha sonora de Copas passadas ressurgem com força impressionante. 'Waka Waka', da Shakira, cresceu 168% em streams na última semana, reforçada também pelo aumento de 107% de outro hit dela com o Carlinhos Brown, 'La La La'. Além disso, 'We Are One', do Pitbull com Jennifer Lopez e Claudia Leitte, subiu 234%, e 'La Copa de la Vida', do Ricky Martin, registrou 220% de aumento. Isso mostra que a Copa não é só um evento esportivo, ela é um gatilho emocional e cultural que ativa memórias afetivas ligadas à música".

As músicas lançadas em 2026 também passaram a ganhar espaço entre os ouvintes durante o período da competição. “Goals”, de Anitta, LISA e Rema, registrou o maior avanço entre as faixas recentes, com crescimento de 803% em streams na última semana. O levantamento da Deezer mostra ainda alta de 293% para “BRASIL”, de MC PH, MC Hariel e MC Marks. Já “Dai Dai”, de Shakira, cresceu 68%, enquanto “É Uma Partida de Futebol”, na voz de Dilsinho, avançou 38%.

De acordo com o executivo, músicas criadas para campanhas ligadas ao torneio ou que dialogam diretamente com o universo do futebol costumam apresentar crescimento durante a competição.

"Sempre. E o que a gente vê em 2026 confirma esse padrão com ainda mais intensidade. 'Goal', da Anitta com LISA e Rema (que foi pensada para esse momento) , disparou impressionantes 803% em streams na última semana. Outros lançamentos de 2026 também estão ganhando muita tração, como 'Dai Dai', da Shakira, com 68% de crescimento, e a nova versão de “É Uma Partida de Futebol”, na voz do Dilsinho, que subiu 38%".

Para Daniel Aguiar, o principal motivo para as músicas viralizarem na internet está mais associado ao sentimento coletivo de torcida durante a Copa, do que ao artista envolvido na obra.

"A música viraliza junto com o torneio porque captura o sentimento coletivo. Faixas que ressoam diretamente com o torcedor brasileiro explodem nesse período: 'BRASIL', com MC PH, MC Hariel e MC Marks, cresceu 293%, e o clássico 'País do Futebol', do MC Guimê, teve um salto de 336%. Os números mostram exatamente essa sinergia".

Como a Copa impacta o consumo de música

O aumento do interesse por músicas associadas ao futebol também reflete o impacto cultural da Copa do Mundo sobre a indústria musical. Segundo a Deezer, o torneio contribui para ampliar a descoberta de artistas, aumentar a circulação de faixas antigas e impulsionar o consumo de música de forma orgânica durante o evento.

A plataforma aponta que o fenômeno alcança diferentes gêneros musicais, incluindo funk, pop latino, afrobeats e pagode. O comportamento é observado tanto em lançamentos recentes quanto em músicas que marcaram edições anteriores da competição.

"A Copa eleva toda a indústria. Do ponto de vista cultural, ela cria um ambiente raro: pessoas que normalmente não consomem determinados gêneros passam a ouvir funk, pop latino, afrobeats ou pagode, porque aquelas músicas estão na atmosfera do evento. Isso tem um valor imenso tanto para os artistas quanto para as plataformas", explica o editor.

E acrescenta: "Na Deezer, vemos esse efeito em tempo real nos dados de descoberta. 'Wavin' Flag', do K'naan, por exemplo, cresceu 200%. É uma música de 2010 que continua sendo redescoberta a cada nova edição. Isso diz muito sobre a longevidade que o torneio confere a determinadas faixas. No fundo, a Copa cria hits eternos. E, para o setor, isso se traduz em visibilidade ampliada, novos ouvintes e lucratividade, porque o consumo de música nesse período cresce de forma orgânica e apaixonada".