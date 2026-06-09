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Palácio onde Dua Lipa se casou foi cenário de Hollywood e tem diária de R$ 57 mil

Com festa estimada em R$ 8,8 milhões, cantora escolheu hotel histórico na Sicília que já serviu de refúgio para a realeza europeia e astros da velha Hollywood

Casamento milionário: conheça o hotel onde Dua Lipa se casou (Divulgação)

Casamento milionário: conheça o hotel onde Dua Lipa se casou (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15h57.

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O casamento de Dua Lipa e Callum Turner é um dos assuntos mais falados nas últimas semanas. O look Schiaparelli, a escolha inusitada das louças, a lista estrelada de convidados, entre outras coisas, montaram uma comemoração de cerca US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8.801.495), segundo a Variety. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o local da festa.

O histórico hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels, foi a base para as festividades. Reconhecida pela velha Hollywood como cenário de filmes clássicos, a propriedade tem vista para o Golfo de Palermo e fica localizada em Palermo, na Sicília.

São ao todo 72 quartos e 28 suítes, com móveis originais do século XIX e elementos da identidade siciliana, como tapeçarias clássicas, papéis de parede feitos à mão e pisos revestidos de majólicas pintadas artesanalmente. Foi lá, antes da reforma de 2021, que foi filmado Contra Todas as Bandeiras, com Errol Flynn.

A acomodação mais prestigiada do local é a Donna Franca Suite, uma homenagem à icônica matriarca Franca Florio. Com 144 m² de área interna e um terraço privativo de 96 m² voltado para o Mar Tirreno, a suíte tem diárias que partem de 10.000 euros (cerca de R$ 57 mil).

A unidade conta com sala de estar independente, acabamentos em mármore de Carrara e referências estéticas ao universo náutico que marcou a fortuna da família fundadora.

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Gastronomia com assinatura

A operação de alimentos e bebidas do hotel também foi desenhada para valorizar a matéria-prima local. O restaurante principal, batizado de Florio, tem o cardápio estruturado pelo renomado chef Fulvio Pierangelini. A cozinha aposta na simplicidade técnica, com foco em massas artesanais da região, peixes frescos e crustáceos crus provenientes do entorno do Golfo de Palermo.

O complexo conta ainda com o Alicetta, um bistrô ao ar livre posicionado nos jardins suspensos sobre o mar, e o Igiea Terrazza Bar. O espaço de coquetelaria funciona sob arcadas históricas de arenito e preserva afrescos originais do artista Eugenio Morici e candelabros de ferro forjado da estrutura centenária.

Para além da gastronomia e do valor histórico, a estrutura de serviços inclui o Irene Forte Spa, centro de bem-estar que utiliza ativos botânicos cultivados na fazenda orgânica da própria família Forte na Itália, reforçando o conceito de verticalização e autenticidade que dita as regras do turismo premium atual.

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Um pouco de história: a origem do Villa Igiea

Comprada em 1899 do almirante inglês Sir William Domville pela dinastia Florio, a propriedade inicialmente se chamava Villa Domville. O plano original de Ignazio e Franca Florio era converter o edifício em um sanatório para tratar a tuberculose da filha, motivados pela localização na região de Acquasanta, historicamente conhecida pelas propriedades terapêuticas de suas águas.

Os planos mudaram e a família decidiu erguer um hotel de luxo padrão internacional. Para a tarefa, comissionaram Ernesto Basile, arquiteto palermitano e pioneiro do movimento Liberty (o Art Nouveau siciliano). O complexo de vilas com torres e jardins em patamares foi inaugurado no início dos anos 1900, tendo como joia da coroa o afrescado Salão Basile.

Vista em ângulo contra-plongé do teto de um salão histórico com afrescos detalhados em estilo Art Nouveau. No centro da pintura, mulheres com longos cabelos e vestes fluidas estão cercadas por elementos florais e ornamentos dourados. Um lustre de cristal ornamentado pende do teto, e arcos estruturais em tons de bege emolduram a obra de arte.

Detalhe dos tetos decorados e afrescos históricos do icônico hotel Villa Igiea, em Palermo, uma joia da hotelaria de luxo do grupo Rocco Forte Hotels. (Rocco Forte Hotéis)

Em pé há mais de um século, o palácio vivenciou diversos momentos históricos. Em 1907, recebeu o rei Eduardo VII da Inglaterra, a rainha Alexandra, a princesa Victoria e a czarina Maria Feodorovna, que desembarcaram do iate real Victoria & Albert para almoçar no local.

Em 1914 e 1939, viu de perto os horrores das Guerras Mundiais. Longe do luxo para o qual foi criado, o espaço foi requisitado para funcionar como hospital militar e sofreu diversos danos em sua estrutura. Só foi recuperado, de fato, anos mais tarde, ao ser adquirido pelo Banco di Sicilia.

A cara da velha Hollywood na Itália

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Nos anos 1950, o cinema descobriu a região da Sicília — e o hotel se tornou um dos "queridinhos" da velha Hollywood. O porto sob as muralhas do hotel serviu de locação para o filme Contra Todas as Bandeiras, com Errol Flynn. A partir dali, diretores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Alberto Sordi escolheram o local para suas produções.

Durante as filmagens do clássico O Leopardo, por exemplo, astros como Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale se hospedaram nas suítes do palácio, que também recebeu nomes como Sophia Loren e o rei Juan Carlos da Espanha nas décadas seguintes.

Foi só em 2019 que o Villa Igiea foi adquirido pela Rocco Forte Hotels. Olga Polizzi, diretora de design do grupo, em colaboração com os arquitetos Paolo Moschino e Philip Vergeylen, liderou uma meticulosa restauração do monumento histórico tombado (Grade 1-listed). Preservou os afrescos e a herança centenária enquanto atualizava a infraestrutura para o mercado contemporâneo.

O palácio reconstruído foi o cenário do casamento de Dua Lipa — e de muitos outros famosos ao longo dos anos.

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