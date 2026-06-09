Palácio onde Dua Lipa se casou foi cenário de Hollywood e tem diária de R$ 57 mil

O casamento de Dua Lipa e Callum Turner é um dos assuntos mais falados nas últimas semanas. O look Schiaparelli, a escolha inusitada das louças, a lista estrelada de convidados, entre outras coisas, montaram uma comemoração de cerca US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8.801.495), segundo a Variety. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o local da festa.

O histórico hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels, foi a base para as festividades. Reconhecida pela velha Hollywood como cenário de filmes clássicos, a propriedade tem vista para o Golfo de Palermo e fica localizada em Palermo, na Sicília.

São ao todo 72 quartos e 28 suítes, com móveis originais do século XIX e elementos da identidade siciliana, como tapeçarias clássicas, papéis de parede feitos à mão e pisos revestidos de majólicas pintadas artesanalmente. Foi lá, antes da reforma de 2021, que foi filmado Contra Todas as Bandeiras, com Errol Flynn.

A acomodação mais prestigiada do local é a Donna Franca Suite, uma homenagem à icônica matriarca Franca Florio. Com 144 m² de área interna e um terraço privativo de 96 m² voltado para o Mar Tirreno, a suíte tem diárias que partem de 10.000 euros (cerca de R$ 57 mil).

A unidade conta com sala de estar independente, acabamentos em mármore de Carrara e referências estéticas ao universo náutico que marcou a fortuna da família fundadora.

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Gastronomia com assinatura

A operação de alimentos e bebidas do hotel também foi desenhada para valorizar a matéria-prima local. O restaurante principal, batizado de Florio, tem o cardápio estruturado pelo renomado chef Fulvio Pierangelini. A cozinha aposta na simplicidade técnica, com foco em massas artesanais da região, peixes frescos e crustáceos crus provenientes do entorno do Golfo de Palermo.

O complexo conta ainda com o Alicetta, um bistrô ao ar livre posicionado nos jardins suspensos sobre o mar, e o Igiea Terrazza Bar. O espaço de coquetelaria funciona sob arcadas históricas de arenito e preserva afrescos originais do artista Eugenio Morici e candelabros de ferro forjado da estrutura centenária.

Para além da gastronomia e do valor histórico, a estrutura de serviços inclui o Irene Forte Spa, centro de bem-estar que utiliza ativos botânicos cultivados na fazenda orgânica da própria família Forte na Itália, reforçando o conceito de verticalização e autenticidade que dita as regras do turismo premium atual.

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Um pouco de história: a origem do Villa Igiea

Comprada em 1899 do almirante inglês Sir William Domville pela dinastia Florio, a propriedade inicialmente se chamava Villa Domville. O plano original de Ignazio e Franca Florio era converter o edifício em um sanatório para tratar a tuberculose da filha, motivados pela localização na região de Acquasanta, historicamente conhecida pelas propriedades terapêuticas de suas águas.

Os planos mudaram e a família decidiu erguer um hotel de luxo padrão internacional. Para a tarefa, comissionaram Ernesto Basile, arquiteto palermitano e pioneiro do movimento Liberty (o Art Nouveau siciliano). O complexo de vilas com torres e jardins em patamares foi inaugurado no início dos anos 1900, tendo como joia da coroa o afrescado Salão Basile.

Detalhe dos tetos decorados e afrescos históricos do icônico hotel Villa Igiea, em Palermo, uma joia da hotelaria de luxo do grupo Rocco Forte Hotels. (Rocco Forte Hotéis)

Em pé há mais de um século, o palácio vivenciou diversos momentos históricos. Em 1907, recebeu o rei Eduardo VII da Inglaterra, a rainha Alexandra, a princesa Victoria e a czarina Maria Feodorovna, que desembarcaram do iate real Victoria & Albert para almoçar no local.

Em 1914 e 1939, viu de perto os horrores das Guerras Mundiais. Longe do luxo para o qual foi criado, o espaço foi requisitado para funcionar como hospital militar e sofreu diversos danos em sua estrutura. Só foi recuperado, de fato, anos mais tarde, ao ser adquirido pelo Banco di Sicilia.

A cara da velha Hollywood na Itália

hotel Villa Igiea, uma das propriedades mais exclusivas do grupo Rocco Forte Hotels (Divulgação)

Nos anos 1950, o cinema descobriu a região da Sicília — e o hotel se tornou um dos "queridinhos" da velha Hollywood. O porto sob as muralhas do hotel serviu de locação para o filme Contra Todas as Bandeiras, com Errol Flynn. A partir dali, diretores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Alberto Sordi escolheram o local para suas produções.

Durante as filmagens do clássico O Leopardo, por exemplo, astros como Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale se hospedaram nas suítes do palácio, que também recebeu nomes como Sophia Loren e o rei Juan Carlos da Espanha nas décadas seguintes.

Foi só em 2019 que o Villa Igiea foi adquirido pela Rocco Forte Hotels. Olga Polizzi, diretora de design do grupo, em colaboração com os arquitetos Paolo Moschino e Philip Vergeylen, liderou uma meticulosa restauração do monumento histórico tombado (Grade 1-listed). Preservou os afrescos e a herança centenária enquanto atualizava a infraestrutura para o mercado contemporâneo.

O palácio reconstruído foi o cenário do casamento de Dua Lipa — e de muitos outros famosos ao longo dos anos.