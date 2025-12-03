Stranger Things: quem é o Devorador de Mentes?

O universo de Stranger Things, série da Netflix criada pelos irmãos Duffer, conquistou o público com sua mistura de nostalgia oitentista, suspense e ficção científica. Os fãs ainda têm dezenas de perguntas a serem respondidas, mas uma delas figura entre as mais importantes: afinal, quem é o Devorador de Mentes?

Aparições na série

Na segunda temporada, o Devorador de Mentes mostra sua capacidade de invadir a mente de humanos, usando Will Byers como hospedeiro. A conexão entre os dois se torna cada vez mais intensa, e Will passa a ter visões do Mundo Invertido, servindo quase como um “radar” para o monstro.

Já na terceira temporada, fica mais claro que o Mind Flayer quer transformar Hawkins em seu território. Ele passa a usar pessoas e animais como exército, criando um corpo físico grotesco feito de carne para tentar se materializar no mundo real, mas seu plano foi interrompido por Joyce e Hopper, que fecharam o portal ao invadirem o laboratório secreto russo.

Além da força física e mental, o que torna o Devorador de Mentes tão assustador é sua origem ainda cercada de mistérios. A série sugere que ele é uma força antiga, que existe muito antes dos experimentos do Laboratório de Hawkins abrirem o portal entre universos.

O Devorador de Mentes é uma entidade poderosa que habita o Mundo Invertido, uma dimensão paralela conectada à realidade. Diferente do Demogorgon, que tem uma forma física e atua como predador, o Mind Flayer se apresenta como uma inteligência consciente e estratégica. Sua forma, semelhante a uma nuvem sombria com tentáculos, representa sua natureza: uma mente coletiva capaz de alcançar diversas criaturas ao mesmo tempo.

Quem é mais poderoso: Vecna ou Mind Flayer?

Como mostrado na quarta temporada da série, Eleven manda Henry, ou 001, para o Mundo Invertido após o massacre no Laboratório de Hawkins. Lá, Henry se torna Vecna e passa a "colonizar" o local.

É nesse momento que ele encontra o Devorador de Mentes, que àquela altura, segundo Vecna, era "uma névoa caótica de partículas". Com seus poderes, ele molda essa massa e cria a forma aracnídea do Devorador de Mentes.

Em resumo, a hierarquia é: Vecna é aparentemente o líder e o Devorador de Mentes é a sua arma.

Nessa última temporada, os fãs esperam que finalmente seja revelada a história completa do Devorador de Mentes e sua real ligação com o Mundo Invertido.

Quando saem a 2ª e 3ª parte de Stranger Things 5?

A segunda parte de Stranger Things 5 será lançada no dia 25 de dezembro, às 22h, contando com três episódios com cerca de uma hora de duração cada.

Já a terceira e última parte será lançada no dia 31 de dezembro, também às 22h. Um único episódio com mais de duas horas concluirá a série mais popular da Netflix, prometendo responder todas as perguntas que ficaram em aberto.