Lançamento de 'GTA 6' é confirmado para novembro

Após adiamentos consecutivos, produtora confirma data de lançamento da tão aguardada edição do jogo

GTA 6: game deve ser lançado em 19 de novembro de 2026, segundo produtora (Rockstar Games/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h47.

A Take-Two Interactive, empresa proprietária da Rockstar Games, confirmou que a sexta edição da franquia de jogos Grand Theft Auto (GTA 6) será lançado em 19 de novembro de 2026. A informação foi reafirmada durante a apresentação de resultados financeiros da empresa, realizada na última terça-feira, 3.

Segundo a empresa, o cronograma permanece inalterado após dois adiamentos anteriores. O jogo está previsto para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

O CEO da companhia, Strauss Zelnick, afirmou que a Rockstar Games entrará em uma nova fase de divulgação ainda em 2026. De acordo com ele, o marketing será intensificado no verão do hemisfério norte, entre junho e agosto.

A confirmação reduz a expectativa de um novo adiamento e reforça a estratégia da empresa de concentrar grandes lançamentos no fim do ano fiscal. Até o momento, não há informações oficiais sobre preços ou início da pré-venda.

Rockstar descarta uso de IA generativa

Na mesma apresentação, Zelnick afirmou que GTA 6 não utiliza inteligência artificial generativa em seu desenvolvimento. Segundo o executivo, os mundos do jogo são construídos manualmente pela equipe da Rockstar.

Ele explicou que a Take-Two faz uso de machine learning e inteligência artificial há anos em diferentes áreas da empresa, com centenas de projetos em andamento. No entanto, destacou que essas tecnologias não substituem o processo criativo central do estúdio.

De acordo com Zelnick, os cenários de GTA 6 são criados “edifício a edifício, rua por rua, bairro por bairro”, sem geração automática de conteúdo. Para o CEO, esse método é o principal diferencial da franquia.

A Take-Two não detalhou como a inteligência artificial é aplicada em outros processos internos nem quais ferramentas estão em uso atualmente.

