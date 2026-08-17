Eleições 2026: Garotinho troca de vice pela terceira vez na corrida ao governo do Rio

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) fechou chapa com o ex-integrante do Bope André Monteiro, também do Democrata, como seu novo vice. Esta é a terceira vez que ele muda de candidato em menos de um mês.

A sequência de mudanças começou com a saída do coronel da reserva Venâncio Moura (DC) e, nove dias depois, da major Elaine Gonçalves (Democrata).

A escolha por André Monteiro reforça o discurso de segurança pública que Garotinho vem construindo na campanha. Na convenção que oficializou sua candidatura, ele disse que, se eleito, sua primeira missão seria "libertar o Rio de Janeiro" do tráfico, das milícias e da própria Assembleia Legislativa (Alerj).

Depois do evento, defendeu a criação de um "Bope 2.0", com policiais permanecendo nas comunidades pelo tempo necessário para expulsar as facções dos territórios, em vez de operações pontuais.

A saída de Venâncio e Elaine da chapa de Garotinho

A candidatura de Garotinho ao governo do Rio foi confirmada em 25 de julho, tendo como vice o coronel da reserva Venâncio Moura, do DC. Os dois chegaram a subir de mãos dadas ao palco durante a convenção, realizada na Tijuca, Zona Norte do Rio.

A aliança, porém, durou apenas três dias. Na sequência, o DC anunciou apoio a Eduardo Paes (PSD) e deixou Garotinho sem candidato a vice. Ex-comandante do Bope, Moura reagiu nas redes sociais e afirmou ter sido traído pelo partido.

No último sábado, 15, foi a vez de a major Elaine Gonçalves deixar a chapa. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que a decisão foi pessoal e tomada após refletir sobre "esse novo caminho". "Não continuarei a minha participação nessa candidatura. Foi uma decisão minha, tomada com consciência e responsabilidade", declarou.