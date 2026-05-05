GTA 6 faz acordo de exclusividade com PlayStation

A Rockstar Games e a PlayStation firmaram um acordo de exclusividade relacionado a GTA 6. A parceria, no entanto, se limita à campanha de marketing do jogo, que passa a ser realizada nos canais da Sony. O título seguirá disponível para os consoles Xbox Series X|S em seu lançamento.

A informação foi divulgada por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, empresa controladora da Rockstar Games, em entrevista à Bloomberg. Na conversa, o executivo também comentou as expectativas em torno do lançamento do jogo e explicou a estratégia de priorizar os consoles em relação ao PC.

“A Rockstar sempre começa com consoles, eu acredito, porque em lançamentos como esse, você é julgado por servir o núcleo [de consumidores]”, afirmou Zelnick. Segundo ele, o acordo com a PlayStation não tem relação com o lançamento posterior da versão para computadores.

Lançamento aguardado

Com lançamento marcado para 19 de novembro, GTA 6 terá versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S e é apontado como um dos principais títulos do ano.

A história de GTA 6 se passa em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. O cenário principal é Vice City, cidade fictícia baseada em Miami, apresentada no primeiro título da franquia e que ganhou um jogo próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

O jogo é centrado em dois protagonistas, Lucia e Jason, que aparecem no trailer oficial de lançamento. A jogabilidade se alternará entre os personagens ao longo da narrativa.

Por que os fãs de GTA 6 estão ansiosos pelo dia 21 de maio

Faz quase um ano desde a última atualização oficial sobre GTA 6 (Grand Theft Auto VI). Em 6 de maio de 2025, a Rockstar Games divulgou o segundo trailer do jogo, acompanhado de novas imagens dos personagens Jason e Lucia. Desde então, o estúdio não voltou a se pronunciar publicamente sobre o projeto, o que aumentou a ansiedade dos fãs.