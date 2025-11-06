Pop

'GTA 6' é adiado novamente pela Take Two; veja a nova data de lançamento do jogo

Jogo tinha previsão de lançamento para 2025, mas em maio deste ano foi adiado para maio de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19h35.

A Take-Two Interactive anunciou nesta quinta-feira, 6 de novembro, o adiamento do lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para 19 de novembro de 2026, marcando a segunda vez que a espera por um dos títulos mais aguardados da história dos videogames é prolongada.

Originalmente, o jogo tinha previsão de lançamento para 2025, mas em maio deste ano foi adiado para maio de 2026, e agora a data foi ajustada novamente para o final de 2026.

"Sentimos muito por adicionar um tempo adicional para o que sabemos que tem sido uma espera longa, mas esses meses extra vão nos permitir terminar o game com o nível de polimento que vocês esperam e merecem", escreveu a Rockstar, estúdio que desenvolve o jogo, em anúncio no Instagram.

"Queremos agradecer novamente por sua paciência e apoio. Enquanto a espera é um pouco maior, estamos incrivelmente animados para que os jogadores experimentem o estado extenso de Leonida e um retorno à Vice City dos dias contemporâneos."

Dúvidas sobre o futuro do GTA

A franquia Grand Theft Auto é a principal aposta da Take-Two, representando uma parte significativa tanto da receita quanto do engajamento dos jogadores.

As expectativas em torno do novo lançamento já haviam sido incorporadas nas projeções de Wall Street por vários meses, segundo a CNBC.

Analistas preveem que o jogo será um sucesso imediato, com vendas que podem alcançar bilhões de dólares por ano. O título anterior, Grand Theft Auto V, lançado em 2013, vendeu mais de 200 milhões de cópias, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos.

