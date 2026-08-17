Comida, história e esporte: Cristiano Ronaldo e suas paixões por Cascais

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez colocou novamente os holofotes sobre Cascais, um dos destinos mais exclusivos do litoral de Portugal. A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 11, na residência do casal, localizada na cidade que fica a aproximadamente 30 minutos de Lisboa.

A escolha do local combina com o perfil da região, conhecida pelas praias, mansões, hotéis sofisticados e construções históricas. Situada às margens do Atlântico, Cascais reúne características de cidade turística e antigo refúgio da elite portuguesa, mantendo até hoje uma forte relação com o luxo e o verão.

Em um ensaio publicado pela Vogue, Cristiano Ronaldo e Georgina revelaram que optaram por uma celebração bastante reservada. Apenas os cinco filhos participaram da cerimônia. Segundo Georgina, a decisão de realizar um evento pequeno veio da vontade de ter um momento mais particular depois de uma rotina marcada por compromissos, viagens e eventos públicos.

“Castelos, casas, ilhas, cavalos, carros; temos isso ao alcance todos os dias. Mas algo íntimo, isso é raro para nós”, afirmou Georgina a Vogue.

A residência onde aconteceu o casamento é avaliada em cerca de R$ 210,5 milhões, de acordo com as informações divulgadas sobre o imóvel. O local está inserido em uma das áreas mais valorizadas de Cascais.

Por que Cascais é considerada uma cidade sofisticada?

A ligação de Cascais com a elite portuguesa começou a ganhar força no século XIX, quando a família real passou a frequentar a região durante o verão. A presença da corte transformou a antiga vila de pescadores em um dos principais destinos de férias da aristocracia.

A mudança deixou marcas na arquitetura local. Palacetes, jardins e grandes propriedades começaram a ocupar áreas próximas ao mar, ajudando a formar a identidade que a cidade mantém até hoje.

Com o passar das décadas, Cascais também passou a atrair visitantes e moradores estrangeiros, inclusive integrantes de outras famílias reais europeias. Atualmente, a cidade combina esse patrimônio histórico com uma estrutura voltada para o turismo de alto padrão.

No centro, é possível encontrar ruas de pedra, construções históricas, museus e restaurantes. A gastronomia local tem forte influência do litoral, com peixes e frutos do mar entre os principais ingredientes, mas também há estabelecimentos especializados em culinária contemporânea.

Um ponto conhecido é o Farol de Santa Marta, construído em 1868 sobre uma antiga estrutura fortificada. O espaço abriga um museu dedicado aos faróis portugueses e oferece vista para a marina e para o oceano.

O litoral é outro motivo que coloca Cascais entre os destinos mais procurados de Portugal. A cidade está próxima ao Parque Natural de Sintra-Cascais, área que reúne praias, falésias, dunas e diferentes paisagens naturais.

Uma das praias mais conhecidas é a Praia do Guincho, marcada pela faixa de areia extensa, pelas dunas e pelos ventos fortes. As condições fazem do local um ponto tradicional para a prática de esportes como surf, windsurf e bodyboard.

Para quem prefere um ambiente mais urbano, a Baía de Cascais e as praias próximas ao centro oferecem uma alternativa mais tranquila. O mar aparece integrado à própria cidade, cercado por restaurantes, hotéis e construções históricas.

Outro cenário bastante conhecido é a Boca do Inferno, formação rochosa criada pela ação das ondas sobre a costa. O local se tornou um dos pontos mais fotografados de Cascais e oferece uma vista aberta para o Atlântico.

Mais distante do centro está o Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental do continente europeu. As falésias e o oceano formam uma das paisagens mais marcantes da região.

O que fazer em Cascais?

A proximidade com Lisboa e Sintra permite que Cascais seja incluída facilmente em roteiros pelo litoral português. A cidade pode ser visitada em um único dia, mas também oferece estrutura para quem deseja permanecer por mais tempo.

Além das praias, o visitante pode conhecer museus, construções históricas e áreas naturais, além de explorar restaurantes especializados na gastronomia portuguesa.

A cidade também permite combinar diferentes experiências em um mesmo passeio: manhã na praia, visita a um palacete ou museu durante a tarde e jantar à beira-mar.