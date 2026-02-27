Show de Shakira em Copacabana faz demanda por voos dobrar

A confirmação de Shakira como atração do festival Todo Mundo no Rio 2026 já está movimentando o setor aéreo brasileiro.

A LATAM Airlines Brasil, companhia aérea oficial do evento até 2028, registrou aumento de 104% nas buscas por voos para o Rio de Janeiro para o dia do show, 2 de maio. Para o recorte que considera a chegada no feriado de 1º de maio e o retorno em 3 de maio, a alta foi de 65%.

Os dados foram fornecidos com exclusividade para a EXAME.

"A evolução das buscas mostra como o Todo Mundo no Rio já se consolidou como um grande motor de turismo para a cidade. Vimos isso nos últimos dois anos e agora observamos novamente um movimento intenso para 2026", disse Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

Para dar suporte ao fluxo esperado de turistas, a LATAM opera atualmente cerca de 450 voos semanais para o Rio de Janeiro, distribuídos entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão.

A EXAME também contatou as empresas Gol e Azul, mas as companhias não disponibilizaram os dados até o momento.

Como será o show de Shakira em Copacabana?

O show de Shakira acontece no dia 2 de maio, na praia de Copacabana, ao lado do Copacabana Palace, e é gratuito. A data foi confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Confirmo!

Em tempo: de agora em diante cobrem do @CavaliereRJ ! pic.twitter.com/DjgcFAYsre — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026

Após o anúncio, a cantora colombiana gravou um vídeo saudando o público brasileiro, prometendo "cantar, dançar e sambar na praia mais icônica do mundo".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Todo Mundo No Rio (@todomundonorio)

A confirmação veio após meses de especulação: em janeiro, os principais nomes cotados para o evento eram Justin Bieber e Britney Spears.

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público: Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, e Lady Gaga superou a marca com 2,1 milhões em 2025.

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o do Réveillon de 1994-1995, com Rod Stewart, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.