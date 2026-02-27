Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Show de Shakira em Copacabana faz demanda por voos dobrar

A companhia aérea LATAM informou que o megaevento Todo Mundo no Rio elevou a demanda por voos

Shakira: cantora será a atração do ano na praia de Copacabana e já fez a demanda por voos dobrar (Amy Sussman /Getty Images)

Shakira: cantora será a atração do ano na praia de Copacabana e já fez a demanda por voos dobrar (Amy Sussman /Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18h06.

A confirmação de Shakira como atração do festival Todo Mundo no Rio 2026 já está movimentando o setor aéreo brasileiro.

A LATAM Airlines Brasil, companhia aérea oficial do evento até 2028, registrou aumento de 104% nas buscas por voos para o Rio de Janeiro para o dia do show, 2 de maio. Para o recorte que considera a chegada no feriado de 1º de maio e o retorno em 3 de maio, a alta foi de 65%.

Os dados foram fornecidos com exclusividade para a EXAME.

"A evolução das buscas mostra como o Todo Mundo no Rio já se consolidou como um grande motor de turismo para a cidade. Vimos isso nos últimos dois anos e agora observamos novamente um movimento intenso para 2026", disse Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

Para dar suporte ao fluxo esperado de turistas, a LATAM opera atualmente cerca de 450 voos semanais para o Rio de Janeiro, distribuídos entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão.

A EXAME também contatou as empresas Gol e Azul, mas as companhias não disponibilizaram os dados até o momento.

Como será o show de Shakira em Copacabana?

O show de Shakira acontece no dia 2 de maio, na praia de Copacabana, ao lado do Copacabana Palace, e é gratuito. A data foi confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Após o anúncio, a cantora colombiana gravou um vídeo saudando o público brasileiro, prometendo "cantar, dançar e sambar na praia mais icônica do mundo".

A confirmação veio após meses de especulação: em janeiro, os principais nomes cotados para o evento eram Justin Bieber e Britney Spears.

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público: Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, e Lady Gaga superou a marca com 2,1 milhões em 2025.

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o do Réveillon de 1994-1995, com Rod Stewart, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraRio de Janeirocompanhias-aereas

Mais de Pop

BBB 26: Alberto Cowboy fica desconfiado de movimentações de Babu Santana

Como vai funcionar o 'Paredão Falso'? Dinâmica pode mudar o jogo

'God of War': Prime Video revela primeira imagem da série

Pokémon faz 30 anos: o império que nasceu no Game Boy

Mais na Exame

Economia

Conta de luz: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para março

Casual

Sem ideia para o jantar? 8 restaurantes com bom delivery em São Paulo

Mundo

Trump diz que 'adoraria não' atacar o Irã, mas faz ressalva: 'pode ser necessário'

Mercados

Dólar fecha a R$ 5,13 e cai 1% na semana; no mês, recuou 2,3%