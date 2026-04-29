Prefeito confirma shows de 'Todo Mundo no Rio' até 2028

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, anunciou nesta quarta-feira, 29, que o projeto "Todo Mundo no Rio" está garantido até 2028. A fala aconteceu durante uma coletiva de imprensa.

Em 2026, o evento terá Shakira como atração principal. O show gratuito está marcado este sábado, 2 de maio, na Praia de Copacabana. Segundo a prefeitura, a expectativa é de cerca de 2 milhões de pessoas. As autoridades estimam que o público possa chegar a 2,5 milhões na orla.

Cavalieri afirmou que haverá um show de drones após a apresentação da cantora colombiana. Depois, está previsto um show de DJ, cujo nome não foi divulgado.

Investimento público será de R$ 20 milhões

A prefeitura informou que o investimento público no evento será de R$ 20 milhões. O valor é R$ 5 milhões maior que os R$ 15 milhões publicados no Diário Oficial em 17 de abril. Segundo Eduardo Cavaliere, o governo municipal assumirá o valor total do aporte. O prefeito afirmou que o investimento deve "retornar para a cidade em mais de 30 vezes."

O repasse foi feito à Bonus Track, empresa responsável pela realização do show gratuito em parceria com o município.

O valor anunciado supera os R$ 15 milhões destinados ao show de Lady Gaga, em 2025, dentro do mesmo projeto. Também fica acima dos R$ 10 milhões investidos na apresentação de Madonna, em 2024.

O palco da apresentação de Shakira já começou a ser montado nas areias de Copacabana. Segundo as informações divulgadas pela prefeitura, a estrutura será maior que as usadas nos shows de Lady Gaga e Madonna, com 1.345 m².

Que horas começa o show da Shakira no Rio de Janeiro?

A apresentação de Shakira está prevista para começar às 21h45 do dia 2 de maio de 2026, segundo o cronograma oficial. A organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura.

O evento ocorre em área aberta. A prefeitura recomenda que o público chegue com antecedência.

Onde assistir ao show da Shakira ao vivo e online?

A transmissão ao vivo do show da Shakira será exibida na TV aberta pela Globo e no canal por assinatura Multishow.

A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o sinal em tempo real para assinantes e usuários logados.