Shakira em Copacabana: quando será o show e onde assistir online

A cantora colombiana Shakira fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2 de maio de 2026. O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, da prefeitura da cidade, em sua terceira edição consecutiva na orla carioca.

O palco principal terá 1.345 m². A estrutura supera os espaços usados por Madonna em 2024 (812 m²) e por Lady Gaga em 2025 (1.260 m²). A montagem já começou na areia da Zona Sul e inclui uma passarela de 25 metros e 16 torres de som distribuídas pela orla.

Que horas começa o show da Shakira no Rio de Janeiro?

A apresentação de Shakira está prevista para começar às 21h45 do dia 2 de maio de 2026, segundo o cronograma oficial. A organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura.

O evento ocorre em área aberta. A prefeitura recomenda que o público chegue com antecedência.

Onde assistir ao show da Shakira ao vivo e online?

A transmissão ao vivo do show da Shakira será exibida na TV aberta pela Globo e no canal por assinatura Multishow.

A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o sinal em tempo real para assinantes e usuários logados.

Aulão de coreografia de 'Waka Waka'

A organização programou dois aulões gratuitos para ensinar a coreografia da música “Waka Waka”. As atividades ocorrem nos dias 19 e 26 de abril, na areia da Praia de Copacabana.

A iniciativa é aberta ao público. As convocações para os ensaios foram divulgadas nas redes sociais do evento.

Estrutura do show

Além do palco recorde, a infraestrutura do show inclui 500 m² de painéis de LED. Os equipamentos ampliam a visibilidade para o público posicionado longe do palco principal.

A campanha publicitária do evento já está visível em pontos da cidade, como no Túnel Rebouças. A organização ainda não informou se haverá outras ativações antes da data do show.