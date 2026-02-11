Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Shakira: o show vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 2 de maio (Stuart Franklin / Equipa/Getty Images)
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h12.
Nesta quarta-feira, 11, a cantora colombiana Shakira foi confirmada como a atração do evento Todo Mundo no Rio 2026, que acontece na praia de Copacabana.
Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.
Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.
A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:
O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.