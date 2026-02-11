Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Nesta quarta-feira, 11, a cantora colombiana Shakira foi confirmada como a atração do evento Todo Mundo no Rio 2026, que acontece na praia de Copacabana.

Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.

Confirmo!

Em tempo: de agora em diante cobrem do @CavaliereRJ ! pic.twitter.com/DjgcFAYsre — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026

Shows de Shakira no Brasil

A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:

1996-1997 – Turnê do álbum “ Pies Descalzos ”, com 37 shows em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em Uberlândia (MG) .

– Turnê do álbum “ ”, com em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em . 2011 – Turnê “ Sale El Sol Tour ”, com shows em Porto Alegre , São Paulo e Brasília , além de se apresentar no Rock in Rio , onde dividiu o palco com Ivete Sangalo para uma versão de “ País Tropical ”, de Jorge Ben Jor.

– Turnê “ ”, com shows em , e , além de se apresentar no , onde dividiu o palco com para uma versão de “ ”, de Jorge Ben Jor. 2014 – Encerramento da Copa do Mundo , no Maracanã , ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “ La La La ”, tema oficial do evento.

– Encerramento da , no , ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “ ”, tema oficial do evento. 2025 – Turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com shows no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) e no Estádio do Morumbi (São Paulo).

O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.