Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Nesta quarta-feira, a cantora colombiana foi confirmada como a atração do evento Todo Mundo no Rio 2026

Shakira: o show vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 2 de maio (Stuart Franklin / Equipa/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h12.

Nesta quarta-feira, 11, a cantora colombiana Shakira foi confirmada como a atração do evento Todo Mundo no Rio 2026, que acontece na praia de Copacabana.

Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.

Shows de Shakira no Brasil

A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:

  • 1996-1997 – Turnê do álbum “Pies Descalzos”, com 37 shows em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em Uberlândia (MG).
  • 2011 – Turnê “Sale El Sol Tour”, com shows em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, além de se apresentar no Rock in Rio, onde dividiu o palco com Ivete Sangalo para uma versão de “País Tropical”, de Jorge Ben Jor.
  • 2014 – Encerramento da Copa do Mundo, no Maracanã, ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “La La La”, tema oficial do evento.
  • 2025 – Turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com shows no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) e no Estádio do Morumbi (São Paulo).

O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.

