Copa do Mundo e Super Bowl: a trajetória de Shakira nos palcos esportivos

A cantora colombiana Shakira tem um histórico consolidado de apresentações em eventos esportivos de grande porte. Seus shows marcaram cerimônias de encerramento e aberturas de torneios internacionais, conquistando o público mundial.

Ao longo da carreira, a artista já soma participações em eventos como Copas do Mundo, Super Bowl e Copa América, levando seus sucessos para milhões de espectadores.

Relembre as apresentações da cantora colombiana.

Shows da Shakira em eventos esportivos

Entre as passagens mais marcantes de Shakira no mundo esportivo, destacam-se:

Copa América 2024 – Cerimônia de encerramento no Hard Rock Stadium, Miami Gardens. A artista apresentou “Hips Don’t Lie”, “TQG” e “La Punteria”, esta última em colaboração com Cardi B.

– Cerimônia de encerramento no Hard Rock Stadium, Miami Gardens. A artista apresentou “Hips Don’t Lie”, “TQG” e “La Punteria”, esta última em colaboração com Cardi B. Copa do Mundo 2006 (Alemanha) – Cerimônia de encerramento com uma versão especial de “Hips Don’t Lie”.

– Cerimônia de encerramento com uma versão especial de “Hips Don’t Lie”. Copa do Mundo 2010 (África do Sul) – Apresentação do hino oficial “Waka Waka”, que se tornou um dos mais lembrados da história do torneio.

– Apresentação do hino oficial “Waka Waka”, que se tornou um dos mais lembrados da história do torneio. Copa do Mundo 2014 (Brasil) – Performance de “Dare (La La La)”, versão adaptada com o artista brasileiro Carlinhos Brown, conhecida como “La La La (Brazil 2014)”.

– Performance de “Dare (La La La)”, versão adaptada com o artista brasileiro Carlinhos Brown, conhecida como “La La La (Brazil 2014)”. Super Bowl 2020 – Show no intervalo do evento ao lado da cantora Jennifer Lopez, marcando uma das performances mais icônicas do campeonato.

Além das apresentações esportivas, Shakira segue sendo cotada para shows e eventos de grande porte em diversas partes do mundo. No Brasil, rumores recentes apontaram possível participação da cantora no evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana.