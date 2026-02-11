Copa do Mundo e Super Bowl: a trajetória de Shakira nos palcos esportivos

A cantora Shakira durante apresentação na final da Copa do Mundo de 2010 (Clive Mason/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h07.
Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 12h12.
A cantora colombiana Shakira tem um histórico consolidado de apresentações em eventos esportivos de grande porte. Seus shows marcaram cerimônias de encerramento e aberturas de torneios internacionais, conquistando o público mundial.
Ao longo da carreira, a artista já soma participações em eventos como Copas do Mundo, Super Bowl e Copa América, levando seus sucessos para milhões de espectadores.
Relembre as apresentações da cantora colombiana.
Entre as passagens mais marcantes de Shakira no mundo esportivo, destacam-se:
Além das apresentações esportivas, Shakira segue sendo cotada para shows e eventos de grande porte em diversas partes do mundo. No Brasil, rumores recentes apontaram possível participação da cantora no evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana.