Show de Shakira em Copacabana vai custar R$ 15 milhões, diz Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro destinou R$ 15 milhões para a realização do show da cantora Shakira, marcado para o dia 2 de maio, na Praia de Copacabana. O montante repete o investimento aplicado na apresentação de Lady Gaga, em 2025, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.

A liberação do patrocínio foi oficializada no Diário Oficial do Município em 17 de abril. O valor supera os R$ 10 milhões direcionados ao show de Madonna, realizado em 2024.

Expectativa de público recorde

O repasse será direcionado à Bonus Track, empresa responsável pela produção do evento gratuito em parceria com a prefeitura.

A estrutura do palco já começou a ser montada na orla de Copacabana. A dimensão será superior à utilizada nas apresentações de Lady Gaga e Madonna.

A estimativa das autoridades municipais aponta para um público de até 2,5 milhões de pessoas. A projeção considera superar os números registrados nos shows anteriores realizados na mesma região, ampliando a presença do projeto no calendário oficial de eventos e seu impacto na atividade econômica local.

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.