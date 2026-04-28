Shakira no Rio: show terá reforço de 8 mil homens para coibir furtos; veja o esquema de segurança

Faltam poucos dias para a apresentação de Shakira no evento "Todo mundo no Rio", que será realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Para reforçar a segurança dos fãs durante o show, a Polícia Militar (PM) anunciou a adoção de estratégias específicas de controle de multidões. A corporação vai utilizar quatro grupos de policiamento com 16 agentes cada, que circularão em linha entre o público para reduzir casos de furtos, sobretudo de celulares.

A iniciativa já havia sido aplicada no réveillon anterior, com aumento do efetivo para o show deste sábado, nas areias de Copacabana. O plano foi apresentado em coletiva nesta terça-feira.

O esquema reúne 7.927 agentes de diferentes forças de segurança, incluindo 3,7 mil policiais militares, número 14% superior ao registrado no show de Lady Gaga, no ano passado. Também participam 1,5 mil policiais civis, 2,2 mil guardas municipais, 176 bombeiros, 150 agentes do Segurança Presente e 110 da Lei Seca. A articulação entre os órgãos foi destacada pelo secretário de Segurança Pública, Victor Santos, ao lado do secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

"O papel fundamental nosso é coordenar e integrar essas forças para que a gente possa dar uma segurança de alto nível e que as pessoas possam vir assistir ao show e ao terminar voltar para suas casas com segurança", destacou o secretário.

A estrutura segue modelos adotados em eventos anteriores, como o réveillon e edições passadas do "Todo mundo no Rio". Serão montados 18 pontos de interceptação com detectores de metais e sistemas de reconhecimento facial, posicionados nos mesmos locais do ano anterior para facilitar o acesso e a orientação do público.

O comando da Polícia Militar informou que o patrulhamento vai cobrir tanto a área do evento quanto o entorno. O esquema inclui cães farejadores treinados para identificação de explosivos, unidades de choque e apoio de viaturas equipadas com tecnologia de monitoramento.

"Nosso homens vão atuar tanto na parte interna quanto externa (do show) tendo a preocupação com o público que chega de vários caminhos", disse o secretário da PM.

Ao longo da orla, serão instaladas 78 torres de observação, além de cinco tendas de apoio e oito cabines de reforço. O monitoramento contará com drones com reconhecimento facial e câmeras adicionais em pontos de bloqueio e revista.

"A segurança tem um papel de garantir a reputação do estado e do município em realizar esses eventos. São famílias que vem para o Rio assistir ao show, então todo detalhe está sendo tratado, desde o receptivo na rodoviária, aeroportos, estradas até a estadia dessas pessoas na cidade", afirmou o secretário de Segurança Pública, Victor Santos.

A Polícia Civil mobilizará 1.500 agentes, com reforço em aeroportos e delegacias, especialmente nas unidades voltadas ao atendimento de turistas. Também serão instaladas três centrais de flagrantes na Zona Sul.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública atuará com 2.235 agentes da Guarda Municipal. A Guarda Armada seguirá com o patrulhamento regular nas áreas onde já opera, sem integração ao esquema específico do evento.

"A cidade do Rio entra numa nova dinâmica nesta semana e, em especial, Copacabana", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Reforço no efetivo e uso de tecnologia

A Polícia Militar ampliou em 14% o efetivo em comparação ao evento de 2025. Segundo o comandante da corporação, coronel Sylvio Guerra, cerca de 3,7 mil policiais estarão em atuação no show.

"Quero deixar um recado para o público, tanto para os turistas nacionais quanto internacionais: venham aproveitar, porque estamos prontos para receber todos vocês", afirmou Guerra.

O plano operacional inclui o uso de mais de 200 câmeras de reconhecimento facial distribuídas em pontos de bloqueio e revista. Parte das viaturas também contará com esse tipo de tecnologia, assim como drones utilizados no monitoramento do evento.

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.