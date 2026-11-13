Sexta-feira 13: 7 filmes de terror para assistir nesta sexta no streaming

A origem da fama da sexta-feira 13 é incerta. Uma das teorias liga o número 13 à Última Ceia, quando Jesus e os 12 apóstolos se reuniram à mesa, e o dia da semana à Sexta-feira Santa, quando a tradição cristã lembra a crucificação. A combinação rendeu uma superstição que o cinema de terror soube aproveitar.

Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou o público ao acampamento Crystal Lake, onde um grupo de monitores vira alvo de um assassino. O filme deu origem à franquia que faria da máscara de hóquei de Jason Voorhees um símbolo do terror.

O clássico abre uma seleção de sete filmes para entrar no clima da data. A lista passa por uma casa assombrada, uma estação espacial abandonada e uma cidade onde 17 crianças da mesma turma desaparecem na mesma madrugada.

1. 'Sexta-Feira 13' (1980)

Um grupo de jovens chega a Crystal Lake para preparar a reabertura de um acampamento com um histórico de mortes. Antes que as crianças apareçam, alguém começa a atacar os monitores.

O primeiro filme da franquia faz da mata e das cabanas isoladas parte da ameaça. O destaque é o mistério sobre quem está por trás dos ataques, que ganha força à medida que os personagens se separam pelo acampamento.

Onde assistir: HBO Max.

2. 'Rua do Medo: 1978 – Parte 2' (2021)

As férias no acampamento Nightwing viram uma luta pela sobrevivência quando uma onda de assassinatos atinge o lugar. Sadie Sink e Emily Rudd interpretam as irmãs Ziggy e Cindy, que acabam no centro do massacre.

O segundo capítulo da trilogia retoma o cenário clássico do slasher de acampamento. Aqui, porém, a violência faz parte de uma história maior, ligada à maldição que persegue a cidade de Shadyside.

Onde assistir: Netflix.

3. 'A Hora do Mal' (2025)

Às 2h17 da madrugada, 17 crianças de uma mesma turma saem de casa e desaparecem. O único aluno que fica para trás vira uma peça do mistério, enquanto os pais cobram respostas da professora, interpretada por Julia Garner.

O diretor Zach Cregger revisita os acontecimentos pelo ponto de vista de personagens diferentes. Uma cena que parece ter pouca importância ganha outro sentido quando o filme mostra o que estava acontecendo do outro lado da rua.

Onde assistir: HBO Max.

4. 'O Que Ficou Para Trás' (2020)

Depois de fugir da guerra no Sudão do Sul, Bol e Rial tentam recomeçar na Inglaterra. A casa que recebem deveria oferecer alguma estabilidade, mas a presença de uma força sobrenatural transforma o endereço em mais um lugar onde eles precisam lutar para ficar.

O filme usa a assombração para trazer à tona as lembranças da fuga. O que mais pesa é a diferença entre a forma como cada um dos dois lida com o passado e com a culpa de ter sobrevivido.

Onde assistir: Netflix.

5. 'Alien: Romulus' (2024)

Em busca de uma saída da colônia onde vivem, jovens exploradores entram em uma estação espacial abandonada. A expedição vira uma corrida para escapar quando eles descobrem o que ainda se move pelos corredores.

Fede Álvarez concentra a ação em passagens estreitas e salas de onde é difícil sair. O filme faz da própria estação uma ameaça, sobretudo quando a gravidade muda e até o sangue ácido das criaturas passa a flutuar pelo caminho.

Onde assistir: Disney+.

6. 'A Substância' (2024)

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma estrela da televisão que perde seu programa e recorre a um produto capaz de criar uma versão mais jovem de si mesma. A nova Elisabeth, batizada de Sue e vivida por Margaret Qualley, só pode ocupar seu lugar por sete dias de cada vez.

O acordo começa a ruir quando Sue quer mais tempo sob os holofotes. A diretora Coralie Fargeat transforma a pressão para manter uma aparência jovem em terror corporal, com consequências que ficam mais visíveis a cada quebra da regra.

Onde assistir: Netflix.

7. 'Um Lugar Silencioso' (2018)

Uma família aprende a viver quase sem emitir som depois que criaturas guiadas pela audição tomam conta da região. Dentro de casa, a rotina depende de sinais, passos calculados e caminhos preparados para evitar ruídos.

O filme de John Krasinski tira suspense de gestos cotidianos. Um objeto que cai ou uma tábua que range pode denunciar a família inteira, e a proximidade de um parto torna cada precaução mais difícil de sustentar.

Onde assistir: Netflix.