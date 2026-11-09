'Outros Mundos': personagens de 'Stranger Things' voltam no novo spin-off?

Décadas antes de Will Byers desaparecer em Hawkins, outra cidade americana será o centro de uma história do universo de "Stranger Things". A Netflix anunciou na sexta-feira, 6, "Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things", série em live-action ambientada em Marion, no estado de Nevada, nos anos 1950. A estreia está prevista para 2028.

A mudança de cidade e época deixa uma pergunta para quem acompanhou a série original. Algum rosto conhecido vai aparecer? Ao Tudum, os irmãos Matt e Ross Duffer adiantaram que o derivado terá novos heróis e vilões, enquanto o elenco ainda será escolhido.

"É o mesmo universo de 'Stranger Things', mas com uma história totalmente nova e eletrizante, com nova ambientação, novos heróis e vilões e novos", revelaram.

Onde o spin-off se encaixa na história?

O prelúdio volta a um período anterior, até mesmo ao da peça "Stranger Things: The First Shadow", que acompanha o passado de Henry Creel em Hawkins, em 1959. Com Marion como cenário, a produção explora outro ponto do mapa da franquia, décadas antes de a turma de Hawkins investigar os mistérios do Mundo Invertido.

Quem está por trás de 'Outros Mundos'?

Kate Trefry, que escreveu para "Stranger Things" e assinou o roteiro de "The First Shadow", é cocriadora, roteirista e showrunner do prelúdio. Matt e Ross Duffer também assinam a criação e a produção executiva.

Joe Wright, diretor de "Orgulho e Preconceito" e "Desejo e Reparação", vai comandar os três primeiros episódios. A história se passa em Nevada, e as filmagens estão previstas para o Novo México.

A franquia também ganhou uma série animada

Enquanto "Outros Mundos" se passa nos anos 1950, "Stranger Things: Histórias de 85" revisita a época da série original. A animação se passa entre o segundo e o terceiro ano e já tem duas temporadas disponíveis na Netflix.

Confira o teaser de 'Outros Mundos'