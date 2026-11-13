Sexta-feira 13 dá azar? Conheça os países onde outras datas têm fama de má sorte

Nesta sexta-feira, 13, quem é supersticioso pode redobrar a atenção com espelhos, escadas e outros símbolos de azar. Em outros países, o calendário reserva essa preocupação para combinações diferentes: na Espanha e na Grécia, a terça-feira 13 carrega a fama; na Itália, o mau agouro fica com a sexta-feira 17.

Essas tradições misturam referências religiosas, mitologia e associações entre palavras e números. As explicações variam conforme a cultura e ajudam a entender como uma data comum ganha significado para quem acredita nela.

Espanha: o azar cai na terça-feira 13

Na Espanha, a combinação conhecida como martes 13 é uma das mais associadas à má sorte. Segundo um artigo da WUWF, rádio associada à NPR, uma das explicações populares passa pelo nome do dia da semana: martes deriva de Marte, o deus romano da guerra, ligado à violência e à destruição. Essa associação é uma hipótese para a origem da crença.

A cautela com a terça-feira aparece no provérbio “En martes, ni te cases ni te embarques”, que recomenda evitar casamentos e o início de viagens nesse dia. Registrado pelo Instituto Cervantes, o ditado mostra que a reputação da terça se estende para além de sua combinação com o número 13.

Grécia: terça-feira 13 reúne história e superstição

Os gregos também atribuem má sorte à terça-feira 13. Uma das associações tem a ver com a queda de Constantinopla, conquistada pelos otomanos em 29 de maio de 1453, uma terça-feira. O episódio é lembrado como um dos elementos que reforçaram a reputação negativa do dia da semana.

O número 13 acrescenta outra camada à crença. Em entrevista à NPR, o especialista em folclore Stephen Winick, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, explicou que interpretações da tradição grega contrapõem o 12, visto como um número favorável, ao 13, associado à quebra dessa ordem.

Itália: a sexta-feira temida é a do dia 17

Na Itália, a sexta-feira 17 é a data maligna dos supersticiosos. Uma das explicações mais conhecidas está na escrita do número em algarismos romanos: XVII. Ao reorganizar as letras, forma-se VIXI, expressão latina que significa "vivi" ou "tenho vivido" e pode sugerir uma vida encerrada.

Segundo o psicólogo e pesquisador de superstições Stuart Vyse, ouvido pela BBC News Mundo, essa referência à morte ajuda a explicar a má fama do número. A crença aparece no cotidiano: há hotéis que evitam quartos de número 17 e edifícios que omitem essa identificação de andar.

Japão: o número 4 concentra a superstição

No Japão, uma das associações mais conhecidas com o azar envolve o número 4. Uma de suas pronúncias, shi, coincide com a palavra japonesa para morte. Essa relação faz com que o número seja evitado em determinados contextos.

Por isso, o 4 de abril, quarto dia do quarto mês, é uma data considerada desfavorável nessa tradição. Aqui, a combinação depende do dia e do mês, sem exigir um dia específico da semana.

China e Coreia do Sul: o 4 também tem má fama

Na China, a semelhança sonora entre as palavras para "quatro" e "morte" sustenta uma superstição parecida. Ela pode influenciar a escolha de números de telefone e a identificação de andares. Em Hong Kong, por exemplo, há prédios que omitem números como 4, 14 e 24 nos elevadores.

Na Coreia do Sul, o quatro da numeração de origem chinesa é pronunciado sa, assim como o termo relacionado à morte. Segundo a emissora pública KBS, alguns edifícios substituem o número do quarto andar pela letra F, de four, em inglês, ou passam do 3 para o 5.

De onde vem a fama da sexta-feira 13?

A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.

A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.