Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sexta-feira 13: por que a data ganhou fama de ‘amaldiçoada’?

Tradição cristã ajuda a explicar a fama da data, que também foi associada à prisão dos templários na França.

Sexta-feira 13: relembre as histórias que transformaram a data em superstição (Imagem gerada por IA/EXAME)

Sexta-feira 13: relembre as histórias que transformaram a data em superstição (Imagem gerada por IA/EXAME)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 00h35.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto29s

Sexta-feira 13 é uma data associada à má sorte por combinar um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. A superstição tem raízes em tradições cristãs, eventos históricos e mitologia nórdica, além de ser amplificada pela cultura popular através de livros e filmes de terror.

Tudo sobreCultura
Saiba mais

Nesta sexta-feira, 13, o calendário reúne pela última vez em 2026 um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.

O que a Última Ceia tem a ver com a sexta-feira 13?

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.

A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.

A prisão dos templários deu origem à superstição?

Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de membros da Ordem dos Templários sob acusações de heresia. A coincidência entrou para o repertório de explicações sobre a data, mas a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos aponta que a ligação entre as prisões e a superstição só aparece em relatos do século 20.

Tradição nórdica e numerologia também têm suas versões

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.

Como a sexta-feira 13 virou tema de filme de terror?

Em 1907, o escritor americano Thomas W. Lawson publicou "Friday, the Thirteenth", romance em que um corretor se aproveita da superstição para provocar pânico em Wall Street. O livro é citado como um dos primeiros exemplos de como a cultura popular usou a fama da data para criar suspense.

Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou a superstição ao acampamento Crystal Lake. Na trama, um grupo de monitores se reúne para reabrir o local, marcado por um afogamento e por assassinatos, e acaba perseguido por uma figura misteriosa. O longa deu origem a uma franquia de terror e transformou a data em título de cinema.

Glossário

O que significa superstição?

Crença em eventos ou fenômenos que não têm explicação racional e são considerados portadores de boa ou má sorte.

O que é Última Ceia?

Reunião de Jesus com os seus 12 apóstolos na véspera da sua crucificação, mencionada nos Evangelhos.

O que é rei Filipe IV da França?

Monarca francês que ordenou a prisão dos membros da Ordem dos Templários em 13 de outubro de 1307.

O que é Ordem dos Templários?

Ordem militar e religiosa medieval fundada no século XII, que foi dissolvida após acusações de heresia.

O que é Loki?

Deus da discórdia na mitologia nórdica, conhecido por sua natureza enganadora e trapaceira.

O que é Balder?

Deus da luz, beleza e paz na mitologia nórdica, filho de Odin e Frigg.

O que significa triscaidecafobia?

Medo ou aversão irracional ao número 13, uma fobia comum em várias culturas.

Acompanhe tudo sobre:CulturaFilmesFeriados

Mais de Pop

Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete dá pistas sobre o rumo da oitava roça da edição

Sexta-feira 13: o que a Última Ceia tem a ver com a superstição?

De Jennifer Aniston a Zendaya: quanto ganham as estrelas das séries de TV

Daniel ou Murilo? Enquete aponta que um desses peões sai de 'A Fazenda 18' hoje

Mais na Exame

ESG

Parcerias do Bem, da ENGIE Brasil, beneficia 110 mil pessoas em cinco anos

Economia

Senado aprova pacote fiscal de até R$ 60 bilhões; veja o que muda

Brasil

PGR se manifesta contra pedido de revisão da condenação de Jair Bolsonaro

Mercados

Lucro da B3 sobe 10% no 3º tri, e negócios longe do pregão já valem metade da receita