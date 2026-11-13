Sexta-feira 13: por que a data ganhou fama de ‘amaldiçoada’?

Sexta-feira 13: relembre as histórias que transformaram a data em superstição (Imagem gerada por IA/EXAME)
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 00h35.
Sexta-feira 13 é uma data associada à má sorte por combinar um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. A superstição tem raízes em tradições cristãs, eventos históricos e mitologia nórdica, além de ser amplificada pela cultura popular através de livros e filmes de terror.
Nesta sexta-feira, 13, o calendário reúne pela última vez em 2026 um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.
Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.
A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.
Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de membros da Ordem dos Templários sob acusações de heresia. A coincidência entrou para o repertório de explicações sobre a data, mas a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos aponta que a ligação entre as prisões e a superstição só aparece em relatos do século 20.
Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.
Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.
Em 1907, o escritor americano Thomas W. Lawson publicou "Friday, the Thirteenth", romance em que um corretor se aproveita da superstição para provocar pânico em Wall Street. O livro é citado como um dos primeiros exemplos de como a cultura popular usou a fama da data para criar suspense.
Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou a superstição ao acampamento Crystal Lake. Na trama, um grupo de monitores se reúne para reabrir o local, marcado por um afogamento e por assassinatos, e acaba perseguido por uma figura misteriosa. O longa deu origem a uma franquia de terror e transformou a data em título de cinema.
Glossário
O que significa superstição?
Crença em eventos ou fenômenos que não têm explicação racional e são considerados portadores de boa ou má sorte.
O que é Última Ceia?
Reunião de Jesus com os seus 12 apóstolos na véspera da sua crucificação, mencionada nos Evangelhos.
O que é rei Filipe IV da França?
Monarca francês que ordenou a prisão dos membros da Ordem dos Templários em 13 de outubro de 1307.
O que é Ordem dos Templários?
Ordem militar e religiosa medieval fundada no século XII, que foi dissolvida após acusações de heresia.
O que é Loki?
Deus da discórdia na mitologia nórdica, conhecido por sua natureza enganadora e trapaceira.
O que é Balder?
Deus da luz, beleza e paz na mitologia nórdica, filho de Odin e Frigg.
O que significa triscaidecafobia?
Medo ou aversão irracional ao número 13, uma fobia comum em várias culturas.