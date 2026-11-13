Sexta-feira 13: por que a data ganhou fama de ‘amaldiçoada’?

Nesta sexta-feira, 13, o calendário reúne pela última vez em 2026 um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.

O que a Última Ceia tem a ver com a sexta-feira 13?

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.

A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.

A prisão dos templários deu origem à superstição?

Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de membros da Ordem dos Templários sob acusações de heresia. A coincidência entrou para o repertório de explicações sobre a data, mas a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos aponta que a ligação entre as prisões e a superstição só aparece em relatos do século 20.

Tradição nórdica e numerologia também têm suas versões

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.

Como a sexta-feira 13 virou tema de filme de terror?

Em 1907, o escritor americano Thomas W. Lawson publicou "Friday, the Thirteenth", romance em que um corretor se aproveita da superstição para provocar pânico em Wall Street. O livro é citado como um dos primeiros exemplos de como a cultura popular usou a fama da data para criar suspense.

Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou a superstição ao acampamento Crystal Lake. Na trama, um grupo de monitores se reúne para reabrir o local, marcado por um afogamento e por assassinatos, e acaba perseguido por uma figura misteriosa. O longa deu origem a uma franquia de terror e transformou a data em título de cinema.