Suzane von Richthofen ganha documentário na Netflix com depoimentos inéditos; veja trailer

Suzane von Richthofen: crime já inspirou filmes e séries anteriores na Netflix, Prime Video e TV (YouTube/Reprodução)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17h11.
O caso do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, cometido em 2002 pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos sob ordem de Suzane von Richthofen, volta ao centro da atenção com um novo documentário na Netflix. O material inclui depoimentos inéditos de Suzane e análises de especialistas, além de registros históricos. A produção marca mais uma adaptação da história para a mídia, seguindo filmes e séries anteriores.
Mais de duas décadas depois do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, o caso volta ao centro de uma produção audiovisual. A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, o trailer do documentário “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”.
A produção reúne depoimentos inéditos de Suzane, além de entrevistas com outras pessoas ligadas à história. O material também inclui registros de arquivo e análises de especialistas sobre o crime ocorrido em 2002, na residência da família, no Brooklin, em São Paulo.
Manfred, que era engenheiro, e Marísia, psiquiatra, foram assassinados pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que agiram sob o mando de Suzane.
A história já inspirou diferentes produções para o cinema e a televisão. Em 2021, o Prime Video lançou dois filmes sobre o episódio: “O Menino que Matou Meus Pais”, com a versão de Daniel Cravinhos, interpretado por Leonardo Bittencourt, e “A Menina que Matou os Pais”, sob a perspectiva de Suzane, vivida por Carla Diaz. Dois anos depois, veio “A Menina que Matou os Pais: A Confissão”.
Em 2025, o caso também chegou à televisão com “Tremembé”, série em que Marina Ruy Barbosa interpretou Suzane. A produção foi baseada no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, de Ullisses Campbell.
O novo documentário é dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká e estará disponível na Netflix a partir de 11 de novembro.