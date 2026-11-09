Suzane von Richthofen ganha documentário na Netflix com depoimentos inéditos; veja trailer

Mais de duas décadas depois do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, o caso volta ao centro de uma produção audiovisual. A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, o trailer do documentário “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”.

A produção reúne depoimentos inéditos de Suzane, além de entrevistas com outras pessoas ligadas à história. O material também inclui registros de arquivo e análises de especialistas sobre o crime ocorrido em 2002, na residência da família, no Brooklin, em São Paulo.

Manfred, que era engenheiro, e Marísia, psiquiatra, foram assassinados pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que agiram sob o mando de Suzane.

A história já inspirou diferentes produções para o cinema e a televisão. Em 2021, o Prime Video lançou dois filmes sobre o episódio: “O Menino que Matou Meus Pais”, com a versão de Daniel Cravinhos, interpretado por Leonardo Bittencourt, e “A Menina que Matou os Pais”, sob a perspectiva de Suzane, vivida por Carla Diaz. Dois anos depois, veio “A Menina que Matou os Pais: A Confissão”.

Em 2025, o caso também chegou à televisão com “Tremembé”, série em que Marina Ruy Barbosa interpretou Suzane. A produção foi baseada no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, de Ullisses Campbell.

Quando estreia o documentário de Suzane von Richthofen?

O novo documentário é dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká e estará disponível na Netflix a partir de 11 de novembro.

Assista ao trailer: