Parcerias do Bem, da ENGIE Brasil, beneficia 110 mil pessoas em cinco anos

Quem poderia imaginar que um item pouco usual nas reuniões de negócios seria alçado a uma espécie de símbolo na celebração de um projeto social? Pois foi justamente a partir dele que Eduardo Sattamini, CEO da ENGIE Brasil, abriu, nesta quinta-feira (12), em Florianópolis, o encontro para compartilhar os resultados e as conquistas dos cinco anos do Parcerias do Bem.

Sem cerimônia, o executivo apenas comentou que havia levado o seu. Não foi propriamente um spoiler, mas ele tinha razão. Tratava-se de um simples lencinho. Algumas horas depois, entre uma história e outra, guardanapos e afins também foram usados para enxugar lágrimas.

A cada case, um encantamento. As apresentações deram rosto a uma iniciativa que conseguiu algo pouco comum no ambiente empresarial: aproximar até empresas concorrentes em torno de uma mesma causa. Das 54 companhias participantes do projeto, 17 atuam no setor elétrico ou de energia. Organizações que podem disputar mercado, mas encontram na responsabilidade social uma oportunidade de somar esforços.

Em cinco anos, o programa capitaneado pela gigante global de energia mobilizou mais de R$ 11 milhões em aportes diretos, envolveu mais de 90 organizações ao longo de sua trajetória e viabilizou mais de 400 ações integradas. São 110 mil pessoas beneficiadas em diferentes regiões do Brasil, por meio de projetos de educação, cultura, saúde, empreendedorismo feminino e inclusão social.

A lógica é simples: reunir recursos, conhecimentos e experiências para ampliar o alcance de projetos comunitários. Uma estratégia que Sattamini passou a valorizar ainda mais depois de uma experiência no interior gaúcho.

Há cerca de 13 anos, durante a comemoração de uma década de funcionamento de um centro cultural em Entre Rios do Sul (RS), o executivo ouviu da secretária de Administração um relato sobre as transformações vividas pelo município. Entre elas, uma expressiva redução nos registros de violência doméstica, segundo a representante local. Não foram apresentados indicadores que permitissem atribuir essa mudança diretamente ao projeto."Então isso ali me fez perceber quanto é importante o nosso papel. Quanto a gente pode fazer pelas pessoas", recordou.

Avaliar os resultados

A experiência reforçou uma convicção: não basta destinar dinheiro a causas sociais. É preciso avaliar os resultados."É muito fácil você pegar e botar o dinheiro em qualquer projeto. Tem muitos projetos sociais aí, mas será que ele tá alcançando aquele objetivo de transformar a vida das pessoas?", questionou.

Com o tempo, outras companhias começaram a procurar a ENGIE para desenvolver ações conjuntas."Muitas empresas começaram a se aproximar de nós: 'Vamo fazer alguma coisa juntos'. E a gente viu o poder de trabalhar junto", afirmou.

A diretora de Sustentabilidade da ENGIE Brasil, Thais Soares, também trouxe uma reflexão pessoal. Há um ano, recém-chegada ao cargo, participou do mesmo encontro e saiu emocionada com os depoimentos. Desta vez, voltou conhecendo melhor os bastidores: a seleção das instituições, o acompanhamento dos projetos e a mobilização dos parceiros.

Para ela, fazer o bem exige mais do que boas intenções. Significa enfrentar problemas como pobreza, desigualdade, violência doméstica e falta de oportunidades."Nenhuma iniciativa, nenhuma organização, nenhuma empresa vai conseguir responder a esses desafios sozinho", afirmou.Os resultados ajudam a dimensionar essa construção coletiva.

No empreendedorismo feminino, o Mulheres do Nosso Bairro já atendeu mais de 50 mil mulheres em 350 municípios de 23 estados. A iniciativa oferece nove trilhas gratuitas de capacitação profissional e acompanha 475 negócios liderados por empreendedoras, além de promover ações de conscientização e combate à violência doméstica.

Na educação, os investimentos superam R$ 5 milhões desde 2021, beneficiando mais de 40 mil crianças e adolescentes. Segundo a companhia, os municípios atendidos registraram evolução média de 25% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A cultura também ocupa lugar de destaque. Sete Centros de Cultura e Sustentabilidade funcionam em seis estados, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Outros dois estão em construção. Os espaços já receberam mais de 2 milhões de visitantes, com recursos mobilizados superiores a R$ 45 milhões.

Na saúde, foram destinados R$ 8 milhões à modernização hospitalar e a pesquisas, além de outros R$ 8 milhões para projetos de acolhimento e convivência de idosos.

Também foram realizadas mais de 3 mil consultas oftalmológicas, com entrega de óculos, enquanto iniciativas de saúde mental atenderam mais de 50 mil crianças. Instituições dedicadas às pessoas com deficiência receberam mais de R$ 7 milhões.

O Parcerias do Bem integra uma estratégia mais ampla de investimento social privado da ENGIE. Nos últimos cinco anos, a companhia destinou mais de R$ 100 milhões a essa agenda, apoiando mais de 2 mil projetos que beneficiaram cerca de 400 mil pessoas em 100 municípios de 18 estados.

A rede estabeleceu ainda 250 alianças com clientes, fornecedores e parceiros do setor elétrico, em sintonia com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17 da ONU, voltado à cooperação.

Diante de cerca de 100 convidados, as apresentações culturais de jovens atendidos pelos projetos deram vida aos números. E ajudaram a explicar por que Sattamini havia levado o lencinho.

Ao encerrar sua participação, Thais deixou uma provocação: o encontro deveria servir não apenas para mostrar o que já foi alcançado, mas para fazer cada participante pensar no que ainda poderia realizar em conjunto.

Talvez esteja aí a principal mensagem desses cinco anos. Concorrentes continuarão disputando clientes e mercados. Mas, quando decidem trabalhar juntos por uma causa social, descobrem que o resultado mais importante pode estar muito além dos próprios negócios.

Sobre a empresa

De origem francesa, a ENGIE é uma das gigantes globais do setor de energia, com atuação em mais de 30 países e cerca de 90 mil colaboradores. Em 2025, o grupo registrou faturamento de 71,9 bilhões de euros, com negócios que abrangem geração, comercialização, transmissão e infraestrutura energética.

No Brasil, o grupo está presente em 22 estados, com um parque gerador de aproximadamente 14 gigawatts (GW) de capacidade instalada e 146 usinas, segundo dados institucionais da companhia. Para dimensionar esse número, 14 GW equivalem à potência instalada de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Isso não significa, porém, que ambas produzam a mesma quantidade de eletricidade ao longo do ano, já que a geração depende das características e das condições de operação de cada fonte.

Uma das principais empresas do grupo no país, a ENGIE Brasil Energia tem sede em Florianópolis, Santa Catarina, de onde coordena uma operação que ultrapassa as fronteiras brasileiras em relevância empresarial e compromisso com a transição energética.