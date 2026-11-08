Adam Driver vai voltar para o revival de 'Girls'? Ator confirma decisão

Adam Driver não participará do revival de "Girls", série da HBO que ajudou a impulsionar sua carreira. O ator confirmou que não voltará a interpretar Adam Sackler, personagem que viveu durante as seis temporadas da produção, exibida entre 2012 e 2017.

A confirmação veio durante uma entrevista ao portal CinemaBlend, enquanto Driver divulgava seu novo filme, "Paper Tiger", dirigido por James Gray. Questionado sobre a possibilidade de retornar à série, respondeu: "Não, mas desejo a eles muita sorte".

A ausência do ator acontece apesar do retorno de boa parte do elenco original. O revival foi anunciado em outubro e terá cinco episódios, com produção prevista para começar em 2027.

Quem estará no revival de 'Girls'?

Lena Dunham, criadora e protagonista da série, voltará ao papel de Hannah Horvath. Também estão confirmadas Allison Williams, como Marnie Michaels; Jemima Kirke, como Jessa Johansson; e Zosia Mamet, como Shoshanna Shapiro.

Andrew Rannells também retornará como Elijah Krantz. A nova temporada será produzida pela HBO, mas ainda não teve uma data de estreia divulgada.

Na série original, Driver interpretava Adam Sackler, namorado de Hannah, em uma relação marcada por conflitos e reconciliações. O papel foi um dos primeiros grandes destaques da carreira do ator.